L'ONU rend hommage aux survivants du terrorisme qui oeuvrent pour la paix





NEW YORK, 22 August 2023 / PRN Africa / -- Bien que le terrorisme soit largement condamné par la communauté internationale, les victimes et les survivants de la violence ont souvent du mal à se faire entendre, à répondre à leurs besoins et à faire respecter leurs droits.

La plupart d'entre eux ont besoin d'un soutien à long terme - physique, psychologique, social et financier. Cependant, peu d'États membres disposent des ressources ou des capacités nécessaires pour aider les personnes touchées par le terrorisme à se rétablir complètement, à se réadapter et à se réintégrer dans la société.

Avec pour thème « Notre héritage : retrouver l'espoir et bâtir un avenir pacifique », la sixième journée internationale vise à faire en sorte que les victimes ne soient pas oubliées ou négligées une fois que les conséquences immédiates d'un attentat terroriste se sont estompées.

La pièce maîtresse de la journée a été un événement en ligne de haut niveau intitulé « Héritage : trouver l'espoir et construire un avenir pacifique », qui a réuni le Secrétaire de l'ONU António Guterres, le chef du Bureau de la lutte contre le terrorisme (UNOCT) Vladimir Voronkov, les coprésidents du Groupe des amis des victimes du terrorisme, l'Iraq et l'Espagne, ainsi que des victimes et des survivants du terrorisme.

Le chef de l'ONU a expliqué que le projet « Legacy » (Héritage) amplifie le « travail extraordinaire » des victimes et des survivants qui ont décidé d'utiliser leur expérience pour faire changer les choses.

Il a souligné la nécessité de soutenir les victimes et d'être aux côtés de leurs familles, « changées à jamais » par les attentats. M. Guterres a souligné l'importance de travailler ensemble pour s'assurer que les vies ravagées par le terrorisme ne soient pas oubliées et pour « s'engager à construire un avenir plus pacifique ».

Des similitudes écrasantes

Par l'intermédiaire de son bureau de lutte contre le terrorisme, l'ONU s'efforce d'aider les États membres à faire progresser les droits des victimes et à répondre à leurs besoins. Dans son discours, M. Voronkov, qui a rencontré de nombreuses victimes du terrorisme dans le monde entier, a déclaré que « leurs cicatrices peuvent s'estomper avec le temps, mais leur douleur, elle, dure toute la vie ».

« Sur tous les continents, elles ont un point commun : elles sont profondément convaincues que personne ne devrait avoir à vivre ce qu'elles ont vécu », a-t-il ajouté.

Le projet « Legacy », basé sur les réseaux sociaux, montre comment les victimes et les survivants créent un héritage positif à la suite d'un attentat. Il met en lumière l'espoir, la résilience, le courage et la force, imprimant l'héritage des survivants dans notre mémoire collective.

M. Voronkov a aussi évoqué le récent 20e anniversaire de l'attentat à la bombe perpétré à l'hôtel Canal à Bagdad, en Iraq, le 19 août 2003.

Ce tragique attentat terroriste contre le quartier général des Nations Unies à Bagdad a fait 22 morts et est aujourd'hui commémoré comme la Journée mondiale de l'aide humanitaire.

« Le terrorisme ne respecte ni la nationalité, ni la foi, ni le sexe, ni l'âge, ni le lieu. Nous devons tous, dans notre lien commun en tant qu'êtres humains, nous élever contre lui et travailler ensemble, avec les victimes, pour construire un avenir meilleur », a conclu le chef de l'UNOCT.

SOURCE Centre d'actualités de l'ONU

24 août 2023 à 12:08

Communiqué envoyé leet diffusé par :