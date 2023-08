Hobonichi Techo s'apprête à étendre sa gamme d'édition anglaise en 2024, surfant sur sa vague de popularité croissante dans le monde entier





TOKYO, 25 août 2023 /PRNewswire/ -- Préparez-vous au lancement très attendu d'Hobonichi Techo 2024, qui aura lieu le 1er septembre 2023 ! En réponse à sa popularité croissante dans le monde entier, Hobonichi lance une gamme élargie d'éditions en anglais. Le site officiel a été mis à jour aujourd'hui pour présenter un riche éventail de nouveaux produits !

https://www.1101.com/store/techo/en/

Qu'est-ce que « Hobonichi Techo » ?

Hobonichi Techo est un agenda qui se vend depuis longtemps, approchant aujourd'hui de sa 23e année avec l'édition 2024. Apprécié non seulement au Japon mais dans le monde entier comme un « LIFE BOOK », il offre un support qui permet à chacun de document sa vie librement et confortablement selon ses préférences et son style de vie. Au cours des cinq dernières années, les ventes et la diffusion à l'étranger ont plus que doublé, et l'édition 2023 s'est vendue 820 000 exemplaires dans le monde.

Caractéristiques principales

1. Idéal pour tenir un journal avec son format d'un jour par page

2. La reliure à plat à 180 degrés assure une écriture fluide sans avoir besoin d'appuyer sur les pages

3. Le papier Tomoe River lisse et durable offre une expérience d'écriture portable et robuste

Élargissement de l'édition anglaise

La série HON 2024 est désormais disponible en édition anglaise, proposée en tailles A6 et A5. Les modèles originaux (A6) et Cousin (A5), basiques essentiels de la gamme Hobonichi Techo, sont maintenant disponibles dans la série anglaise HON, avec des couvertures intégrées aux designs captivants.

https://www.1101.com/store/techo/en/magazine/contents/y24_hontailineup_en/

Pour notre édition 2024, nous proposons plus de 200 nouveaux produits, avec des dessins du manga « One Piece » inclus. Rassurez-vous, vous trouverez l'agenda et la couverture la plus adaptée à vos besoins.

Où l'acheter ?

Nous avons une bonne nouvelle pour les clients internationaux ! La boutique officielle « Hobonichi Store » est désormais plus accessible que jamais. Faites vos achats dans votre devise locale, choisissez parmi plusieurs méthodes de paiement et profitez de la livraison gratuite sur les commandes supérieures à un certain montant. En outre, nous offrons des options d'achat avec des prix tout compris dans de nombreux pays, qui incluent les droits de douane, les taxes d'exportation et autres taxes.

Nos produits sont également disponibles via les canaux de vente locaux, notamment sur Amazon, dans les papeteries locales et les librairies. Pour plus d'informations, consultez notre rubrique « Where to Buy » (Où acheter).

https://www.1101.com/store/techo/en/place/

À propos de Hobonichi Co., Ltd.

Fondé par le rédacteur publicitaire Shigesato Itoi en 1998, Hobo Nikkan Itoi Shinbun, également connu sous le nom de « Hobonichi », est notre site web phare qui offre une variété de contenus gratuits, tels que des interviews, des essais et des blogs en direct, couvrant un éventail infini de sujets. Outre le Hobonichi Techo, le site vend de nombreux autres produits originaux.

