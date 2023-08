La Bourse du Samaritain envoie plus de personnel et d'équipement pour aider les victimes des feux de forêt





CALGARY, AB, le 24 août 2023 /CNW/ - La Bourse du Samaritain, qui exploite déjà deux centres d'évacuation à la suite des feux de forêt dans les régions de Thompson-Okanagan et du centre de l'Okanagan en Colombie-Britannique, envoie davantage de personnel et d'équipement de secours en cas de catastrophes à Kelowna pour nettoyer les propriétés endommagées et rechercher tout ce qui a résisté aux flammes.

Environ 150 maisons ont été endommagées ou détruites par le feu de forêt qui a ravagé West Kelowna et ses alentours. En réponse à une invitation des autorités de gestion des urgences de Kelowna, nous envoyons un convoi de véhicules et d'employés dans la ville pour renforcer les équipes de bénévoles afin d'enlever les débris dangereux, de retirer les appareils électroménagers abîmés et de passer au crible les cendres des maisons pour y rechercher les biens qui ont résisté aux flammes. Tout cela sans que les résidents n'aient rien à payer.

Ce convoi comprendra l'un des camions gros porteurs de l'unité de secours en cas de catastrophes de Calgary, qui sont spécialement équipés de matériel de sécurité et de nettoyage, ainsi qu'un bureau pour coordonner les bénévoles et accepter les demandes d'aide.

Les propriétaires qui ont besoin d'aide pour leur maison ou leur propriété peuvent composer le 1 866 628-6565. Quiconque souhaite faire du bénévolat auprès de la Bourse du Samaritain est invité à visiter BourseduSamaritain.ca.

« L'expérience que nous avons acquise en aidant les victimes d'incendie nous a appris que la possibilité pour les résidents de retourner chez eux avec des bénévoles formés pour passer au crible les décombres en toute sécurité et récupérer tout ce qui n'a pas brûlé est une étape cruciale de leur rétablissement, a déclaré Tammy Suitor, gestionnaire des secours aux sinistrés du Canada pour la Bourse du Samaritain Canada. Nous sommes honorés de pouvoir aider. »

L'organisme chrétien de secours en cas de catastrophe compte déjà 12 spécialistes d'intervention en cas de catastrophes qui exploitent le centre d'évacuation de Kelowna, à la demande de la Gestion des urgences et de la Préparation aux changements climatiques de la Colombie-Britannique, et 7 autres employés d'un centre d'évacuation à Kamloops.

Dans les Territoires du Nord-Ouest, les 20 000 résidents de Yellowknife ont été forcés de quitter leur domicile en raison des feux de forêt qui approchaient. Bon nombre d'entre eux se sont rendus en Alberta, et la Bourse du Samaritain travaille avec le centre provincial de coordination des mesures d'urgence de la province pour trouver des façons de les soutenir.

Au cours des dernières années, la Bourse du Samaritain a aidé les personnes victimes de catastrophes au Canada et à l'étranger, y compris l'ouragan Fiona à l'Île-du-Prince-Édouard en 2022; une énorme tempête de grêle à Calgary en 2021; des inondations dans deux villes en Colombie-Britannique et un incendie de forêt catastrophique à Lytton, en Colombie-Britannique, en 2021; les inondations de 2018 à Grand Forks, en Colombie-Britannique, et à St. John, au Nouveau-Brunswick; et les inondations de 2017 à Vernon, en Colombie-Britannique et les feux de forêt à Ashcroft et à Williams Lake, en Colombie-Britannique; les inondations au Nouveau-Brunswick en 2014, 2012, 2010 et 2008; les feux de forêt dévastateurs de 2016 à Fort McMurray, en Alberta; et les inondations au Québec, en Ontario, en Saskatchewan, dans le sud de l'Alberta et en Nouvelle-Écosse.

Dons

Afin de soutenir les secours de la Bourse du Samaritain en cas de catastrophes, visitez le site Web BourseduSamaritain.ca (cliquez sur « Dons ») ou composez le 1 800 663-6500.

Notre organisation « soeur », l'Association pour l'évangélisation Billy Graham du Canada, travaille souvent aux côtés d'aumôniers bénévoles formés en situation de crise pour réconforter les bénévoles, les premiers intervenants et les personnes touchées par une catastrophe et pour prier avec eux. Les aumôniers de l'équipe d'intervention rapide Billy Graham accompagnent le personnel de la Bourse du Samaritain à Kelowna.

À propos de la Bourse du Samaritain Canada

La Bourse du Samaritain est un organisme chrétien d'aide et de développement qui tire son nom de l'histoire biblique du bon Samaritain. Tout comme ce bon samaritain, qui a croisé un homme battu et qui lui est venu en aide, nous aidons les victimes de la guerre, de la maladie, de catastrophes, de la pauvreté, de la famine et de la persécution. En plus de fournir de l'aide en cas de catastrophes, nous travaillons à recueillir et à distribuer des boîtes à chaussures remplies de cadeaux dans le cadre de l'Opération enfant de Noël, et fournissons de l'eau salubre, des compétences professionnelles, du matériel et de la formation agricoles à des familles de régions en développement. Pour en savoir plus, consultez le site BourseduSamaritain.ca.

SOURCE Samaritan's Purse Canada

24 août 2023 à 21:19

Communiqué envoyé leet diffusé par :