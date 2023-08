Leonard A. Lauder décide de ne pas se représenter au conseil d'administration de The Estée Lauder Companies





The Estée Lauder Companies annonce aujourd'hui que le président émérite Leonard A. Lauder a informé la Société de sa décision de ne pas se présenter pour une réélection au conseil d'administration de la Société (le « Conseil ») lors de l'assemblée annuelle de novembre. Leonard Lauder restera président émérite de la Société. Conformément à l'accord des actionnaires entre les membres de la famille Lauder et la Société, Leonard Lauder a le droit de désigner deux administrateurs de la Société. En plus de son fils William P. Lauder, qui est président exécutif, Leonard Lauder a désigné son fils Gary M. Lauder pour siéger au Conseil. Le conseil d'administration a nommé Gary Lauder et inclura son nom parmi les candidats à l'élection lors de l'assemblée annuelle de la Société en novembre. Gary Lauder est le directeur général de Lauder Partners LLC, une société de capital-risque basée dans la Silicon Valley. Il est un capital-risqueur depuis 1985 et a investi dans plus de 150 entreprises privées. Gary siège au Conseil des gouverneurs de l'Alzheimer's Drug Discovery Foundation. Il est diplômé d'un BA en relations internationales de l'Université de Pennsylvanie ; d'un BS en économie de la Wharton School ; et d'un MBA de la Stanford Graduate School of Business. Au fil des ans, Gary a assisté périodiquement aux réunions du Conseil de la Société en tant qu'observateur invité, ce qui lui a permis de se forger une vision à long terme de la Société.

Leonard Lauder a officiellement rejoint The Estée Lauder Companies en 1958 et a été président de 1972 à 1995 et CEO de 1982 à 1999. Il est devenu président du Conseil en 1995 et a occupé ce poste jusqu'en juin 2009, jusqu'à ce qu'il soit nommé président émérite de la Société. En tant que président émérite, Leonard Lauder fournit ses conseils sur une variété de sujets d'affaires, y compris la construction de marques, le marketing et la compréhension de la clientèle mondiale du luxe. Il continue de jouer un rôle actif en tant que « Chief Teaching Officer », éduquant les dirigeants de l'ensemble de la Société par l'entremise de symposiums sur les marques et de dialogues avec des employés du monde entier.

« Mon père a imaginé et contribué à la croissance et à l'expansion de notre Société, passant d'une marque unique emblématique au géant mondial de construction de marques qu'il est aujourd'hui. Nous ne nous sommes jamais éloignés de sa vision d'être une maison pour les meilleures marques et les meilleurs talents, qui sont tous unis dans la fourniture de produits de beauté de prestige et de services et d'expériences d'exception, tout en maintenant notre culture unique et fondée sur des valeurs », déclare William P. Lauder, président exécutif. « Ce fut un honneur et un privilège incroyables d'avoir travaillé avec mon père et appris de lui au fil des ans. Je me réjouis à l'idée de continuer à apprendre de lui, et je sais que sa passion pour ce secteur, cette Société, ses employés et ses consommateurs est toujours aussi forte. »

« Ce fut un honneur et un privilège de siéger au Conseil de la Société que ma mère et mon père ont créé il y a plus de 75 ans », déclare Leonard Lauder. « Ce Conseil est l'un des meilleurs du secteur. Je suis convaincu que la direction et le Conseil de la Société continueront d'orienter notre stratégie de croissance à long terme. De plus, je continue de croire au succès de notre Société grâce à la gestion habile et réfléchie de William, de Fabrizio et de toute l'équipe de direction. La nomination de Gary au Conseil reflète la gérance à long terme de ma famille et notre soutien à la vision, aux valeurs et aux personnes qui guideront le succès futur de la Société. En tant que président émérite de la Société, je suis ravi de poursuivre mon travail en tant que conseiller et « Chief Teaching Officer », au service de ce que j'estime être la meilleure entreprise au monde. »

« Au nom du Conseil d'administration, je partage ma profonde admiration et gratitude à Leonard pour ses contributions inestimables à la Société en tant que dirigeant et membre du Conseil. Il est un visionnaire dont la pensée créative est inégalée dans l'industrie. Ses idées novatrices continueront d'être une source d'inspiration pour nous tous », déclare Charlene Barshefsky, Presiding Director de la Société.

En plus de ses activités avec The Estée Lauder Companies, Leonard Lauder est profondément engagé dans les domaines de l'éducation, de l'art, de la politique et de la philanthropie. Il est un Charter Trustee de l'Université de Pennsylvanie et un membre fondateur du Conseil des gouverneurs de son Joseph H. Lauder Institute of Management and International Studies. Leonard Lauder est devenu un Trustee du Whitney Museum of American Art à New York en 1977 et en est actuellement le président émérite. Il est cofondateur et coprésident de l'Alzheimer's Drug Discovery Foundation ; président honoraire de la Breast Cancer Research Foundation ; un membre du Council on Foreign Relations ; un Trustee de l'Aspen Institute ; et un membre du President's Council of Memorial Sloan-Kettering Hospital. Leonard Lauder a également siégé au Comité consultatif pour les négociations commerciales sous la présidence de Ronald Reagan. Parmi ses distinctions, il a été nommé Officier de la Légion d'honneur par la France et a reçu le Distinguished Alumni Award de l'U.S. Navy Supply Corps Foundation, il a été le récipiendaire 2013 du Palazzo Strozzi Renaissance Man of the Year Award, et a été nommé un monument vivant en 2014 par le New York Landmarks Conservancy.

The Estée Lauder Companies Inc. est l'un des principaux fabricants, distributeurs et vendeurs mondiaux de produits de soins de la peau, de maquillage, de parfums et de soins capillaires de qualité, et gère des marques de luxe et de prestige à l'échelle mondiale. Les produits de la société sont vendus dans environ 150 pays et territoires sous divers noms de marque, notamment : Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, et la famille de marques DECIEM, notamment The Ordinary et NIOD.

