GameSquare Holdings Inc. ouvre les marchés





TORONTO, le 24 août 2023 /CNW/ - Justin Kenna, chef de la direction, GameSquare Holdings Inc. (« GameSquare ») (TSXV : GAME), et son équipe se sont joints à Dani Lipkin, directeur général, Secteur de l'innovation mondiale, Bourse de Toronto, pour ouvrir les marchés.

GameSquare est une société verticalement intégrée de médias numériques, de divertissement et de technologie qui permet à des marques mondiales de rejoindre de jeunes publics et des auditoires de joueuses et de joueurs de jeux vidéo.

SOURCE Toronto Stock Exchange

24 août 2023 à 18:12

