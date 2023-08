Avis aux médias - LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE INVITE LA POPULATION À ÉCHANGER SA MONNAIE CONTRE LA NOUVELLE PIÈCE DE CIRCULATION DE 1 $ HOMMAGE À ELSIE MACGILL





OTTAWA, ON, le 24 août 2023 /CNW/ -

Évènement : La Monnaie royale canadienne vous offre la chance de vous procurer la pièce de circulation de 1 $ Hommage à Elsie MacGill.





Rendez-vous à l'une de nos boutiques pour participer à notre échange de pièces où vous aurez l'occasion de mettre la main sur cette pièce de circulation spéciale.





Le nombre de pièces par personne est limité. Jusqu'à épuisement des stocks. Échanges de pièces en argent comptant seulement; les pièces de circulation et les billets de banque canadiens sont acceptés. Activité gratuite.



Détails : Boutique de la Monnaie royale canadienne à Ottawa

320, promenade Sussex

Ottawa (Ontario) K1A 0G8

Du 24 au 27 août, de 10 h 00 à 16 h 00





Boutique de la Monnaie royale canadienne à Winnipeg

520, boulevard Lagimodière

Winnipeg (Manitoba) R2J 3E7

Du 24 au 27 août, de 9 h 00 à 16 h 00

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle produit des pièces de collection primées, des produits d'investissement de premier ordre ainsi que les prestigieuses médailles pour les honneurs militaires et civils du Canada. En tant qu'affineur certifié « bonne livraison » par la LBMA et la COMEX, la Monnaie offre aussi une gamme complète de services d'affinage de l'or et de l'argent de première qualité. Organisation qui s'efforce de mieux prendre soin de l'environnement, de cultiver des milieux de travail sécuritaires et inclusifs et d'avoir une incidence positive dans les collectivités où elle exerce ses activités, la Monnaie intègre des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance dans tous les aspects de ses activités.

Pour en savoir plus sur la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur Twitter, Facebook, et Instagram.

SOURCE Monnaie royale canadienne

24 août 2023 à 17:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :