CORUS ENTERTAINMENT CONCLUT LA VENTE DE SON ENTREPRISE DE LOGICIELS D'ANIMATION À INTEGRATED MEDIA COMPANY





TORONTO, le 24 août 2023 /CNW/ - Corus Entertainment Inc. (« Corus » ou la « Société ») (TSX: CJR.B) a annoncé aujourd'hui la conclusion de la vente de Toon Boom Animation Inc. (« Toon Boom »), une entreprise montréalaise de logiciels d'animation qui s'est vu décerner un prix Emmy®, à Integrated Media Company (« IMC »), une plateforme de TPG qui se consacre à l'écosystème de nouveaux médias.

« La conclusion de cette transaction est une étape importante pour rationaliser notre modèle d'exploitation et notre base d'actifs, alors que nous bâtissons une grande entreprise multiplateforme regroupant des contenus vidéo de qualité », déclare Doug Murphy, président et chef de la direction de Corus Entertainment. « La vente de l'entreprise de logiciels d'animation apportera une souplesse financière supplémentaire puisque le produit net servira à rembourser la dette bancaire. Nous poursuivons notre plan stratégique et ses priorités afin de renforcer notre proposition de valeur dans le domaine changeant des médias. »

« C'est avec plaisir que nous accueillons Toon Boom au sein de notre famille, une autre leader dans son secteur d'activités. La solidité de son produit et de sa performance reflète la force de son équipe et la supervision de ses propriétaires précédents, ce qui fournit une base solide à un nouveau marché vertical pour IMC. Comme pour tous nos placements, ce n'est qu'un début. Nous avons hâte de collaborer avec la direction pour bâtir quelque chose de stratégique, d'unique et de précieux », souligne Ori Winitzer, associé chez IMC.

« L'animation est un médium dynamique pour la narration et la visualisation qui n'a cessé de gagner en popularité et en importance. Les outils novateurs et l'écosystème puissant de Toon Boom ont révolutionné la façon dont les artistes et les étudiants donnent vie à leurs visions créatives. Notre placement dans Toon Boom marque le début de notre stratégie visant à élargir notre plateforme axée sur la création de contenu et les outils de flux de production qui permettent aux créateurs et aux éducateurs de s'épanouir », indique Yuning Zhang, d'IMC.

La transaction génère pour Corus un produit net d'environ 142 millions de dollars canadiens, qui servira à rembourser la dette bancaire impayée.

À propos de Toon Boom Animation Inc.

Les logiciels de Toon Boom Animation Inc., récompensés pour leur excellence, sont la norme mondiale en matière d'animation 2D, de scénarimage et de gestion de pipeline. Les solutions Storyboard Pro et Harmony conviennent aussi bien aux passionnés qu'aux professionnels et leur permettent de jouir d'une liberté dans n'importe quel style artistique et de publier efficacement où qu'ils soient, tandis que Producer les aide à gérer en temps réel des projets animés. Parmi les clients qui ont choisi les logiciels de Toon Boom Animation pour le développement et la création de leurs productions, notons les suivants : Disney Television Animation, Amazon, Fox Television Animation, Nelvana, Toei Animation, The SPA Studios, Xilam et Boulder Media. Cette technologie est actuellement offerte en anglais, en espagnol, en japonais et en chinois simplifié. Pour en savoir plus, visitez le site toonboom.com.

À propos d'Integrated Media Company

Integrated Media Company, LLC est une entreprise de TPG financée par capital-risque qui investit dans le domaine des médias numériques. Le mandat d'IMC, lancée en 2018, est à la fois financier et stratégique, offrant une plus grande souplesse en ce qui concerne la taille et la durée des placements, les initiatives de croissance ainsi que l'élaboration du portefeuille. Les placements d'IMC sont axés sur les marchés verticaux, ce qui permet des acquisitions et des investissements internes supplémentaires dans la création continue de valeur.

À propos de Corus Entertainment Inc.

Corus Entertainment Inc. (TSX : CJR.B) est une cheffe de file en matière de médias et de contenus qui diffuse et distribue des marques et des contenus de haute qualité sur une variété de plateformes pour des publics à travers le monde. Depuis 1999, l'entreprise propose une gamme d'offres multimédias comprenant 33 services de télévision spécialisés, 39 stations de radio, 15 stations de télévision généraliste, des plateformes numériques et de diffusion en continu, ainsi que des services technologiques et médiatiques. Corus est un créateur et un distributeur de contenu de renommée internationale par l'entremise de Nelvana, un studio d'animation de calibre mondial qui offre tous les formats, et de Corus Studios, un producteur mondialement reconnu de contenu scénarisé et non scénarisé à succès. L'entreprise possède également l'agence numérique sociale à service complet so.da, l'entreprise de divertissement axée sur le style de vie Kin Canada, ainsi que la maison d'édition de livres pour enfants, Kids Can Press. La liste des marques de prestige de Corus comprend Global Television, W Network, HGTV Canada, Food Network Canada, Magnolia Network Canada, The HISTORY® Channel, Showcase, Adult Swim, National Geographic, Disney Channel Canada, YTV, Global News, Globalnews.ca, Q107, Country 105 et CFOX, ainsi que les plateformes de diffusion en continu STACKTV, TELETOON+, Global TV App et Curiouscast. Corus est la représentante de la publicité nationale et une partenaire de contenu original pour Pluto TV, une entreprise de Paramount, qui est le principal service de télévision en continu gratuit financé par la publicité. Pour en savoir plus, visitez le site www.corusent.com.

24 août 2023

