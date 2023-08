Best Lawyers® annonce les lauréats dans le secteur juridique au Canada en 2024





AUGUSTA, Géorgie, 24 août 2023 /CNW/ - Best Lawyers® , la société d'évaluation du secteur juridique la plus ancienne et la plus respectée, annonce les éditions 2024 de The Best Lawyers in Canadatm et de Best Lawyers: One to Watch in Canadatm. S'appuyant sur le processus de recherche transparent et respecté mondialement Pure Peer Review® de Best Lawyers, ces prix récompensent les avocats dans 77 domaines de pratique et 26 régions métropolitaines.

« La 18e édition de The Best Lawyers in Canada et la 3e édition de Best Lawyers: Ones to Watch in Canada mettent en valeur les réalisations exceptionnelles des avocats les plus respectés du pays », a déclaré Phillip Greer , chef de la direction de Best Lawyers. « S'appuyant sur les commentaires des meilleurs avocats au sujet des aptitudes, des forces et du professionnalisme de ceux qu'ils côtoient en médiation ou dans la salle d'audience, les prix de Best Lawyers se démarquent comme une source fiable et impartiale de référence pour les clients à la recherche d'un avocat. »

Un peu moins de 7 300 avocats ont été sélectionnés par leurs pairs pour figurer dans l'édition de 2024 de The Best Lawyers in Canada. Au total, 432 de ces avocats ont reçu la reconnaissance spéciale « avocat de l'année » (Lawyer of the Year), qui est décernée chaque année à un seul avocat par domaine d'exercice dans chaque région, grâce à des commentaires globaux extrêmement élogieux de la part de leurs pairs.

L'autre catégorie spéciale dans la liste The Best Lawyers in Canada met en valeur les cabinets qui offrent un service exceptionnel au pays . Les prix du « cabinet d'avocats de l'année » (Law Firm of the Year) récompensent un seul cabinet de premier plan pour son travail par domaine particulier de la pratique du droit à l'échelle nationale. Les prix sont déterminés en fonction de quelques facteurs, y compris les commentaires des avocats, le nombre d'avocats figurant parmi les « meilleurs avocats » (Best Lawyers) pour ce cabinet et son secteur de pratique, le nombre de bureaux d'un cabinet, l'analyse historique des prix récompensant « l'avocat de l'année » (Lawyer of the Year) du cabinet, les documents soumis par les cabinets et la portée globale et les domaines d'expertise du cabinet. Cette année, seulement 34 cabinets ont été désignés « cabinets d'avocats de l'année » (Law Firm of the Year).

Évalués selon la même méthodologie de confiance que celle utilisée pour les distinctions traditionnelles de Best Lawyers, les avocats figurant dans la liste Best Lawyers: Ones to Watch in Canada sont en début de carrière, et exercent habituellement en cabinet privé depuis 3 à 8 ans. Un peu moins de 1 400 avocats figurent dans la troisième édition de Best Lawyers : Ones to Watch in Canada.

Pour connaître les lauréats des éditions 2024 des prix The Best Lawyers in Canada et Best Lawyers: Ones to Watch in Canada, consultez le www.bestlawyers.com .

À propos de Best Lawyers

Depuis plus de quarante ans, les publications de Best Lawyers ont gagné le respect de la profession, des médias et du public en tant que source la plus fiable et impartiale de références juridiques. Les avocats ne peuvent pas payer pour figurer sur la liste; c'est pourquoi la marque de reconnaissance Best Lawyers est considérée comme un honneur unique. Cliquez ici pour proposer la candidature d'un avocat, qui, selon vous, devrait être reconnu dans notre prochaine édition. Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez envoyer un courriel à [email protected] .

