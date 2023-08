SAVOR, la division gastronomique d'ASM Global, annonce les lauréats américains de la principale compétition au monde consacrée aux jeunes talents dans la restauration et l'hôtellerie





SAVOR, la division gastronomique du chef de file mondial des expériences événementielles en direct, ASM Global, annonce que Marcus Youn, chef du Knife Pleat, Regina Gutierrez, serveuse du The French Laundry et Mitchell Coriell, mixologue du Soho House ? Malibu, sont les lauréats américains du prestigieux concours World Young Chef Young Waiter (WYCYW).

Célébrant sa 44e année d'histoire, le WYCYW est le premier concours à promouvoir l'hôtellerie comme un choix de carrière, avec pour objectif de trouver les meilleurs chefs, serveurs et serveuses de moins de 28 ans.

Les trois gagnants du YCYW USA participeront à la finale du World Young Chef Young Waiter les 23 et 24 novembre au Lycée Rainier III à Monaco pour présenter leurs compétences à des chefs de renommée mondiale, des spécialistes de l'hôtellerie et des mixologues. Un total de 21 candidats de neuf pays auront la possibilité de remporter le titre mondial de meilleur chef, serveur et mixologue de moins de 28 ans, ainsi qu'un prix en argent de 10 000 dollars.

La finale du YCYW USA s'est déroulée le 21 août 2023, au prestigieux Culinary Institute of America at Copia (CIA) à Napa, en Californie. Lors de la finale, chacune des 11 jeunes stars a soumis une vidéo au YCYW USA, qui a ensuite fait l'objet d'une sélection par un jury d'experts, dont Roland Passot, propriétaire et responsable culinaire ; Adam Busby, grand chef certifié et directeur général du CIA à St. Helena ; et plus encore.

Ces vétérans du secteur ont également supervisé la finale en personne au CIA at Copia où les finalistes ont été évalués sur leur créativité, innovation, attention aux détails et capacité technique au cours d'une journée-événement passionnante en direct. Les lauréats américains ont été choisis parmi un groupe de finalistes qui ont représenté certains des meilleurs établissements du pays, comme Knife Pleat, The Surf Club, The French Laundry, Bouchon Bistro, Ad Hoc + Addendum et plus encore.

« Nous sommes si fiers d'accueillir le tout premier concours YCYW USA, car donner à ces jeunes talents une plateforme pour mettre en valeur leurs compétences a toujours été une priorité chez SAVOR », déclare Shaun Beard, vice-président principal, alimentation et boisson, SAVOR. « Au cours de la finale, nous avons non seulement été témoins d'un talent remarquable de la part de tous les participants, mais nous avons aussi été étonnés par leur calme, leur camaraderie, leur volonté d'aider et leur véritable appréciation du savoir-faire d'autrui dans une situation très stressante. Tous les concurrents ont un avenir prometteur et prospère qui les attend, et nous avons hâte de voir ce qu'ils nous réservent pour l'avenir. »

Le WYCYW met à l'honneur le talent remarquable des meilleurs jeunes du métier qui construisent leur carrière tout en défendant les compétences et la passion que les professionnels de l'hôtellerie apportent à leur travail. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://youngchefyoungwaiter.com/.

À propos de SAVOR

SAVOR est la division gastronomique d'ASM Global, le chef de file mondial des expériences de divertissement, qui couvre cinq continents et plus de 350 stades, salles de spectacles, centres de conférence et d'exposition parmi les plus prestigieux au monde. L'équipe de SAVOR propose des expériences inégalées à chaque événement, depuis la préparation culinaire jusqu'à la gamme de boissons, qu'il s'agisse d'expériences VIP intimistes ou de banquets avec plus de 20 000 invités. Outre des plats authentiques concoctés par des chefs, les principaux éléments de la vision de SAVOR comprennent des partenariats avec les cultivateurs locaux, les producteurs et les membres de la communauté ; un engagement en faveur de l'utilisation de viandes et de volailles exemptes d'antibiotiques ; et l'engagement à minimiser l'impact sur l'environnement grâce à des programmes robustes de durabilité, de recyclage et de compostage. Pour plus d'informations, veuillez visiter savorasmglobal.com.

