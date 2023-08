Avis aux médias - Le ministre Boissonnault annoncera des investissements fédéraux visant à permettre à des entreprises de pointe d'Edmonton de prendre de l'expansion et de créer des emplois





EDMONTON, AB, le 24 août 2023 /CNW/ - L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, annoncera des investissements fédéraux visant à permettre la croissance d'entreprises technologiques de la région d'Edmonton ayant des activités dans des secteurs allant des technologies propres et des soins de santé à l'informatique quantique et à l'intelligence artificielle.

Catherine Warren, directrice générale, Edmonton Unlimited, Rajan Gupta (Ph., chef de l'exploitation, NanoSpeed Diagnostics Inc., Christopher Cassin, directeur général, Zero Point Cryogenics Inc., et Kyle MacDonald, vice-président, Ventes et Marketing, Boreal Laser Inc., se joindront au ministre Boissonnault.

Après l'allocution, les orateurs seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

Date :

25 août 2023

Heure :

9 h 30 (HR)

Endroit :

Boreal Laser Inc

16646 - 114 Ave

Edmonton (Alberta)

