Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 15 000 $ aux Grandes Veillées





QUÉBEC, le 24 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 15 000 $ aux Grandes Veillées , qui a lieu à Saguenay jusqu'au 27 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Festival de musique d'influence trad-country, Les Grandes Veillées accueillent chaque année de milliers de participants. Depuis sa première édition en 2007, ce festival ne cesse de gagner en popularité, au fil des ans. Pour cette 16e édition, plusieurs spectacles sont au programme, entre autres du country, du théâtre et des marionnettes.

Citations :

« Les festivals et les événements sont une vitrine incontournable de notre destination. Ils dynamisent notre industrie événementielle et stimulent l'économie des régions. C'est avec plaisir que le gouvernement du Québec appuie Les Grandes Veillées, qui permettent chaque année aux artistes professionnels et émergents d'ici et d'ailleurs de mettre en lumière leurs talents. Je salue l'équipe organisatrice, qui a travaillé dur pour le succès de cette édition. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La saison estivale est réputée pour ces festivals et événements rassembleurs. Parmi les rendez-vous les plus attendus au Saguenay-Lac-Saint-Jean figurent Les Grandes Veillées. Ce rassemblement festif permet à de nombreuses familles de passer des moments mémorables dans une ambiance inédite alliant musique traditionnelle et new country. Voilà une occasion unique de terminer l'été en beauté. J'invite le public à venir en grand nombre se divertir et faire de nouvelles découvertes musicales. Je souhaite que les visiteurs mettent à profit leur séjour dans la région pour admirer ses magnifiques paysages. Bonnes veillées! »

François Tremblay, député de Dubuc et adjoint parlementaire de la ministre du Tourisme

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.





soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.





Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

