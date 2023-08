VIA RAIL INVESTIT 80 M$ DANS SES GARES PATRIMONIALES





WINNIPEG, MB, le 24 août 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le président et chef de la direction, Mario Péloquin, et Françoise Bertrand, présidente du conseil d'administration étaient à la gare Union de Winnipeg, l'une des gares patrimoniales de VIA Rail Canada (VIA Rail), pour annoncer des investissements visant à protéger ces bâtiments et à s'assurer qu'ils reflètent les normes d'aujourd'hui.

VIA Rail est privilégiée d'être propriétaire de gares patrimoniales dans l'ensemble de son réseau, des gares qui ont joué un rôle essentiel dans l'histoire du chemin de fer au Canada. Entre 2020 et 2025, VIA Rail aura investi plus de 80 millions de dollars dans la rénovation de quatre de ses gares patrimoniales : la gare Union de Winnipeg, la gare Pacific de Vancouver, la gare de Halifax et la gare du Palais à Québec.

« Ces gares emblématiques symbolisent l'histoire du chemin de fer et, par extension, la création du Canada, et nous avons la responsabilité de les protéger », a déclaré Mario Péloquin, président et chef de la direction. « Avec cette annonce, nous veillons à ce que VIA puisse continuer à entretenir ces bâtiments historiques et à améliorer l'expérience des clients en rendant ces gares plus accessibles et plus durables pour que les générations futures puissent en profiter. »

Gare Union de Winnipeg

VIA Rail a investi plus de 25 millions de dollars dans la rénovation de la gare Union de Winnipeg, plaque tournante de nos activités dans l'Ouest. Ces améliorations permettront à VIA Rail de continuer à offrir la meilleure expérience possible aux usagers : une expérience sécuritaire, confortable, accessible et durable.

« La gare Union de Winnipeg est un point central de nos activités dans l'Ouest », souligne Françoise Bertrand, présidente du conseil d'administration de VIA Rail. « Elle joue un rôle important dans notre capacité à remplir notre mandat, car elle contribue au maintien des services essentiels aux communautés du nord du Manitoba et donne accès à l'emblématique Canadien, notre train qui relie Vancouver à Toronto. »

Depuis 2020, VIA Rail a, entre autres, modernisé les quais intérieurs et créé une expérience plus accessible grâce à la modernisation des ascenseurs et des escaliers roulants et en remplaçant des quais extérieurs, les premiers entièrement accessibles sur nos lignes longues distances et régionales lorsque les travaux seront terminés à la fin de l'année.

Toutes les rénovations de la gare et du quai couvert sont effectuées conformément aux directives de Parcs Canada afin de respecter les caractéristiques patrimoniales du bâtiment construit en 1911. La gare de Winnipeg a également obtenu la certification LEED Or en 2022, ce qui en fait la deuxième gare de notre réseau à recevoir cette certification du Conseil du bâtiment durable du Canada.

« La gare Union est un lieu historique magnifique en plein coeur du centre-ville. Avec cet investissement de plus de 25 millions de dollars, VIA Rail respecte son engagement en faveur de la connectivité régionale et continue d'offrir aux passagers l'expérience de voyage sécuritaire, confortable et accessible à laquelle ils s'attendent. »

L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord et député de Saint-Boniface-Saint-Vital

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et l'ensemble de son personnel ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et a mené à bon port plus de cinq millions de voyageurs en 2019. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné dix prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2005. Visitez la section « À propos ».

