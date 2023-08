Le gouvernement du Canada annonce un nouveau laboratoire vivant à l'Île-du-Prince-Édouard





ST. PETERS BAY, PE, le 24 août 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, lors de sa visite au Centre canadien sur les changements climatiques et l'adaptation, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé la création d'un nouveau laboratoire vivant à l'Île-du-Prince-Édouard (l'Î.P.É.). L'annonce a été faite aux côtés de Heath MacDonald, député de Malpeque, et Bobby Morrissey, député de Egmont . Dirigé par l'East Prince Agri-Environment Association (EPAA), ce projet de laboratoire vivant représente un investissement du gouvernement fédéral pouvant atteindre 4,5 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre du programme Solutions agricoles pour le climat (SAC) -- Laboratoires vivants.

Ce laboratoire vivant vise à accélérer la réponse du secteur face aux changements climatiques en réunissant, entre autres, des producteurs et des scientifiques, pour qu'ils codéveloppent, mettent à l'essai et évaluent des pratiques de gestion bénéfique (PGB) à la ferme à de nombreux sites partout dans la province. Ces PGB - l'ajout de varech dans les régimes alimentaires des bovins, le pâturage en rotation, les haies, les terres humides en bordure de champs et plus encore - aideront à stocker le carbone et à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les fermes insulaires. En collaboration avec des organismes partenaires au sein du laboratoire vivant, l'EPAA favorisera aussi le transfert et le partage des connaissances entre des producteurs locaux, des associations de producteurs, des chercheurs fédéraux et provinciaux, des groupes autochtones et d'autres intervenants du secteur.

En s'appuyant sur la réussite de l'Initiative des laboratoires vivants menée à l'Île-du-Prince Édouard, au Manitoba, au Québec et en Ontario de 2019 à mars 2023, le programme SAC -- Laboratoires vivants vise à renforcer la durabilité du secteur agricole de l'Î. P. É. en codéveloppant et en mettant à l'essai de nouvelles idées dans des conditions réelles. Ce modèle canadien a été reconnu à l'échelle internationale et a inspiré des initiatives semblables dans d'autres pays du monde.

Le nouveau laboratoire vivant annoncé aujourd'hui s'ajoute aux projets lancés plus tôt cette année au Québec et en Ontario, et aux neuf lancés en 2022. Grâce à cette annonce, le programme SAC - Laboratoires vivants est en voie d'avoir au moins un laboratoire vivant dans chaque province.

En travaillant avec le secteur, le Canada continue d'être un chef de file dans cette approche collaborative de l'innovation agricole visant à nourrir le monde au moyen de pratiques agricoles durables.

Citations

« Les producteurs de l'Île ont démontré à maintes reprises leur résilience tout en surmontant des défis propres nos fermes. Il faut un effort de collaboration pour s'adapter aux changements climatiques et protéger le bassin versant de la province. Aujourd'hui, la East Prince Agri-Environment Association reprend son rôle de responsable d'un nouveau laboratoire vivant à l'Île-du-Prince-Édouard. L'association poursuivra son travail avec les producteurs, les scientifiques et d'autres intervenants pour stimuler l'innovation tout en contribuant aux objectifs de carboneutralité du Canada. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« La phase initiale du Laboratoire vivant de l'Atlantique a changé le paradigme de la recherche pour l'adoption de pratiques de gestion bénéfiques (PGB) dans l'agriculture insulaire. De nouveaux partenariats ont prospéré entre le milieu universitaire, l'industrie et le gouvernement, où les fermes de l'Île sont devenues les laboratoires de recherche, et le transfert des connaissances a été largement transmis aux agriculteurs et entre eux. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, nous sommes remplis et d'enthousiasme pour la prochaine phase. Grâce à la recherche et à l'innovation dirigées par les agriculteurs, nous continuerons de renforcer les connaissances, d'accroître l'adoption des PGB et de nous efforcer d'établir une relation mutuellement avantageuse entre la rentabilité économique, la gérance de l'environnement et la responsabilité sociale. »

- Andrea McKenna, directrice générale, East Prince Agri-Environment Association

« L'annonce d'aujourd'hui est emballante pour l'Université, compte tenu de nos collaborations passées et de nos efforts continus en matière de recherche et de développement de nouvelles pratiques et technologies pour aider les agriculteurs à relever les défis liés aux changements climatiques. Le financement accordé dans le cadre de programmes comme l'Initiative des laboratoires vivants aide l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard et le Centre canadien sur les changements climatiques et l'adaptation à soutenir la formation de la prochaine génération de scientifiques et d'innovateurs dans le domaine de l'agroenvironnement. »

- Greg Keefe, président et vice-chancelier (par intérim), de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard

Faits en bref

Le partenaire principal pour le nouveau laboratoire vivant de l'Île-du-Prince-Édouard est l'East Prince Agri-Environment Association, qui a auparavant dirigé le Laboratoire vivant de l'Atlantique dans le cadre de l'ancienne initiative des laboratoires vivants (2018-2023).

Les projets et le financement définitif sont tributaires de la négociation d'ententes de contribution.

Pour de plus amples renseignements sur les nouveaux laboratoires vivants et leurs projets respectifs, veuillez consulter le document d'information.

Le programme SAC - Laboratoires vivants s'appuie sur les connaissances établies par les quatre laboratoires vivants originaux de l'Île-du-Prince-Édouard, du Manitoba , de l' Ontario et du Québec.

, de l' et du Québec. Les partenaires principaux des neuf premiers laboratoires vivants du programme SAC, annoncés en 2022, sont les suivants :

Alberta :

:

Producteurs de boeuf de l'Alberta ;

;



Alberta Conservation Association;



Colombie-Britannique :



B.C. Investment Agriculture Foundation ;

Investment Foundation



Peace Region Forage Seed Association (laboratoire vivant chevauchant le nord de l'Alberta et de la Colombie-Britannique);

Seed

Saskatchewan :

:

Mistawasis Nêhiyawak ;





South of the Divide Conservation Action Program ;

Program

Atlantique :



Fédération de l'agriculture de Terre-Neuve-et-Labrador ;

;



Fédération de l'agriculture de la Nouvelle-Écosse;





Alliance agricole du Nouveau-Brunswick.





Les partenaires principaux pour les trois premiers SAC - Laboratoires vivants annoncés en 2023 sont :



Ontario :

:

L'Association pour l'amélioration des sols et des récoltes de l'Ontario



Québec :



L'Union des producteurs agricoles





Les Producteurs de lait du Québec

Le Canada a présenté le concept des laboratoires vivants pour les agroécosystèmes aux ministres de l'Agriculture du G20 en 2018, qui l'ont accueilli comme un moyen novateur d'accélérer l'élaboration de pratiques et de technologies agricoles durables partout dans le monde.

Le Canada a présenté le concept des laboratoires vivants pour les agroécosystèmes aux ministres de l'Agriculture du G20 en 2018, qui l'ont accueilli comme un moyen novateur d'accélérer l'élaboration de pratiques et de technologies agricoles durables partout dans le monde. Annoncé pour la première fois en mars 2021, le programme Solutions agricoles pour le climat est l'une des nombreuses initiatives entreprises pour promouvoir le développement durable environnemental et la résilience dans le secteur agricole. Le programme s'inscrit dans le plan du Canada consistant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 à 45 % en dessous des niveaux de 2005 d'ici 2030, et à progresser vers la carboneutralité d'ici 2050. Ces cibles ont été annoncées avant la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de 2021 (COP26).

Agriculture et Agroalimentaire Canada et l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement de la France (INRAE) tiendront conjointement le premier Forum international des laboratoires vivants dans les agroécosystèmes, à Montréal (Québec), du 4 au 6 octobre 2023. La discussion portera sur les pratiques exemplaires, des études de cas et les problèmes rencontrés par la communauté internationale des laboratoires vivants d'agroécosystèmes à l'échelle mondiale.

Produits supplémentaires

Liens connexes

