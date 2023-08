Le rapport « Perspectives de la cybersécurité dans l'industrie 2023-2030 » de Westlands Advisory met en avant la solution de TXOne Networks pour la protection des réseaux IT/OT





Westlands Advisory a décerné à TXOne Networks la note la plus élevée pour son orientation stratégique et a souligné son approche novatrice dans la détection et la réponse aux systèmes cyber-physiques (CPSDR) pour assurer la stabilité opérationnelle

EINDHOVEN, Pays-Bas et TAIPEI, Taïwan, 24 août 2023 /PRNewswire/ -- TXOne Networks, un leader dans le domaine de la cybersécurité industrielle, est fier d'annoncer que sa solution a reçu la meilleure évaluation par Westlands Advisory pour sa direction stratégique parmi les plateformes de protection des réseaux IT/OT Cette reconnaissance a été attribuée par le cabinet d'analyse et de stratégie du secteur de la sécurité OT dans son dernier rapport d'étude de marché.

« TXOne dispose d'une solide feuille de route pour ses produits, avec des innovations majeures prévues au cours de la procahine année », a souligné le rapport de Westlands Advisory « Perspectives de la cybersécurité dans l'industrie 2023-2030 » . « La dernière nouveauté, le Cyber-Physical System Detection & Response (CPSDR), offre aux équipes d'ingénierie et de sécurité une visibilité accrue des menaces opérationnelles et de cybersécurité. La sécurité est renforcée par l'analyse comportementale et la corrélation basées sur les menaces, tandis que le risque opérationnel est géré par l'analyse comportementale et ?l'empreinte digitale" des appareils."

CPSDR est l'approche unique de TXOne Networks pour analyser les ?empreintes digitales" de base de chaque appareil de technologie opérationnelle (OT) et de chaque système cyber-physique dans l'infrastructure d'une organisation. Elle révèle les comportements menaçant la fiabilité et la stabilité des opérations.. Les changements inattendus du système sont détéctés et des alertes sont générées pour une analyse plus complète, permettant ainsi àTXOne Networks d'aller au-delà de la lutte contre les menaces connues .

« Après des années de travail dévoué dans le domaine de la cybersécurité des technologies opérationnelles, nous apprécions la reconnaissance qui nous est accordée dans le rapport de Westlands Advisory en tant qu'innovateur pour les plates-formes de protection des réseaux IT/OT », a déclaré Terence Liu, directeur général de TXOne Networks. « L'analyse de Westlands Advisory souligne notre expertise, affirmant que les organisations mettent davantage l'accent sur la gestion centralisée la cyberdéfense. Nos solutions, conçues pour l'inspection des appareils, la protection des points d'extrémité et la défense des réseaux, sécurisent la main-d'oeuvre et le lieu de travail dans les domaines IT et OT.. »

Le rapport « Perspectives de la cybersécurité dans l'industrie 2023-2030 » documente une tendance claire à l'augmentation continue des dépenses en matière de cybersécurité OT, stimulée par la transformation numérique, la réglementation et la gestion des risques. Télécharger le rapport de Westlands Advisory.

À propos de TXOne Networks

TXOne Networks offre des solutions de cybersécurité qui garantissent la fiabilité et la sécurité des systèmes de contrôle industriel et des environnements technologiques opérationnels. TXOne Networks travaille en collaboration avec les principaux fabricants et opérateurs d'infrastructures critiques pour développer des approches pratiques et conviviales de la cyberdéfense. TXOne Networks propose des produits basés sur le réseau et sur les postes de travail pour sécuriser le réseau OT et les dispositifs critiques en utilisant une approche de défense en profondeur en temps réel. www.txone.com

