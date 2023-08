Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 49 000 $ à Trois-Rivières en Blues





QUÉBEC, le 24 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 49 000 $ à Trois-Rivières en Blues, qui a lieu jusqu'au 27 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis sa première édition, le festival Trois-Rivières en Blues ne cesse de gagner en popularité. Il accueille chaque année des grands noms du blues venus des quatre coins du monde. Pour cette 14e édition, le Canadien Burton Cummings et les Chicagoans Sugar Ray and the Bluetones promettent d'en mettre plein la vue aux festivaliers.

Citations :

« Les festivals et les événements sont une vitrine incontournable de notre destination. Chaque année, ce sont des milliers de touristes qui y participent, générant ainsi des retombées économiques et touristiques importantes pour le Québec et ses environs. Votre gouvernement est fier de s'associer au succès du festival Trois-Rivières en Blues, qui permet aux amateurs de ce genre musical de vivre leur passion. Je salue l'équipe organisatrice, qui a travaillé sans relâche pour rendre cette édition mémorable. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La Mauricie est réputée pour le dynamisme de son industrie événementielle et l'accueil chaleureux de ses habitants. Parmi les festivals qui font sa renommée en tant que destination touristique de choix figure Trois-Rivières en Blues, qui permet aux artistes de renom et de la relève de mettre en lumière leurs talents. Ce rendez-vous stimule l'économie de la région et permet à de nombreuses familles de passer des moments exceptionnels. J'invite le public à venir en grand nombre se divertir et visiter les nombreux attraits touristiques de la région. »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

24 août 2023 à 10:00

