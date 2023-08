L'A-Creators Fest d'Anycubic : Stimuler l'innovation et dévoiler les merveilles technologiques





SHENZHEN, Chine, 24 août 2023 /PRNewswire/ -- Anycubic est ravi d'annoncer la célébration très attendue de son 8e anniversaire, prévue pour le 2 septembre. À l'occasion de cet anniversaire, Anycubic organise le premier A-Creators Fest. Les festivités de cette année s'étendront sur toute une semaine, réunissant d'éminents utilisateurs, influenceurs et partenaires médias du monde entier.

Lors de l'A-Creators Fest, Anycubic proposera une série d'événements palpitants mettant en lumière les derniers progrès réalisés par l'entreprise dans le domaine dynamique de l'impression 3D et célébrant le parcours de réussite que la société a connu au cours des huit dernières années.

1. La vitrine d'Anycubic au Formnext China 2023

En tant que précurseur dans l'industrie de l'impression 3D, Anycubic est impatient de présenter ses technologies de pointe et ses produits innovants au Formnext China 2023. Cet événement de trois jours offre une plateforme de premier plan pour entrer en relation directe avec d'éminents utilisateurs, des partenaires médiatiques de renom et des pairs de l'industrie.

L'un des temps forts de la participation d'Anycubic au Formnext China 2023, qui se déroulera du 29 au 31 août à Shenzhen, en Chine, est le lancement très attendu de la série Kobra 2, qui propose divers volumes d'impression avec une vitesse largement améliorée, pouvant atteindre les 500 mm/s, et la révolutionnaire Wash and Cure Max. La série Kobra 2 et Wash and Cure Max ont été méticuleusement conçues, dépassant toutes les attentes et

offrant un éventail de fonctionnalités innovantes destinées à éblouir les amateurs comme les professionnels de l'impression 3D.

Les visiteurs sont invités au stand (B25), Hall 6, au Shenzhen World Exhibition & Convention Center, pour essayer la Kobra 2 directement. Les passionnés d'impression 3D aguerris et les débutants curieux trouveront le modèle Kobra 2 idéal pour améliorer leurs processus créatifs uniques. D'autres offres sur les produits les plus vendus seront également disponibles, ainsi que la possibilité de remporter des prix. Anycubic invite chaleureusement le public à les rejoindre au Formnext China 2023. Restez à l'écoute sur nos réseaux sociaux pour les dernières actualités concernant l'événement.

2. L'incroyable spectacle en livestream de l'A-Creators Fest d'Anycubic

L'A-Creators Fest commence avec un exceptionnel lancement de produit en livestream ? un prélude au lancement très attendu de la série Kobra 2 et de la révolutionnaire Wash and Cure Max. La date à retenir est le 31 août 2023, à 9h00 HAE. La star de TikTok Ben Pendergast (@itsboyinspace) animera cet événement palpitant !

REGARDEZ LE LIVESTREAM :

Facebook

YouTube

TikTok

Avant cela, assurez-vous de suivre l'interview en direct entre Jonathan Levi (@thenextlayer) et James, le vice-président d'Anycubic, le 29 août à 21h30 HAE.

En direct sur : YouTube

3. L'A-Creators Fest se poursuit avec des offres exclusives

S'étendant sur cinq journées incroyables du 1er au 5 septembre, cet événement constituera un témoignage édifiant de l'engagement inébranlable d'Anycubic à promouvoir l'innovation et à nourrir la créativité.

Pendant le livestream de l'A-Creators Fest, les participants seront conquis par une série d'expériences captivantes. De l'impressionnante série Kobra 2, qui s'apprête à redéfinir le paysage même de l'impression 3D, à la révolutionnaire Wash and Cure Max, des merveilles technologiques de pointe seront dévoilées. L'événement offrira aux participants une chance d'acquérir les outils capables de concrétiser leurs visions créatives, le tout lors de l'A-Creators Fest.

Réductions pour les inscriptions anticipées sur :

A-Creators Fest

4. PrintTech Connect : Le salon pratique d'Anycubic

Anycubic invite ses amis et ses utilisateurs du monde entier à célébrer l'innovation, les idées convergentes et les interactions. Prévu pour le 1er septembre à 14h00 HNC, ce rassemblement témoigne de la poursuite inébranlable de l'excellence d'Anycubic au sein de sa communauté mondiale. Offrant une plateforme unique pour une expérimentation pratique, ce rendez-vous mondial de l'innovation offre un aperçu de l'innovation qui est au coeur de l'entreprise.

D'éminents partenaires médiatiques et personnalités influentes se rassembleront pour engager des conversations sincères et partager des idées authentiques. Guidés par les ingénieurs et la direction d'Anycubic, cet atelier et cette session de communication se dérouleront sous la forme d'un échange de connaissances et d'exploration axé sur le dialogue. Les questions trouveront des réponses, la curiosité favorisera les mises en relation, aboutissant à un récit qui permettra aux individus de participer au parcours d'innovation d'Anycubic.

À propos d'Anycubic

Depuis sa création en 2015, Anycubic s'est engagée à propulser la technologie d'impression 3D pour assurer que l'impression 3D est accessible et abordable pour les personnes de tous horizons. Nous sommes heureux de voir les gens libérer leur imagination et leur créativité et de les transformer en réalité. Anycubic est présente dans plus de 200 pays et régions depuis 2015.

24 août 2023 à 09:28

