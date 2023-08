TVS Motor Company lance son multisegment électrique haut de gamme révolutionnaire, le TVS X, et établit de nouvelles références mondiales dans l'industrie des véhicules électriques





Conformément à son engagement à offrir des solutions de mobilité durable à l'échelle mondiale, TVS Motor Company, un fabricant réputé de deux et trois roues, a lancé aujourd'hui le très attendu TVS X, son multisegment électrique phare doté de nombreuses caractéristiques inédites dans l'industrie. Cette machine révolutionnaire établit une nouvelle référence dans l'industrie mondiale de la mobilité électrique avec son design époustouflant, ses performances inégalées et ses fonctionnalités technologiques de pointe, créant ainsi une nouvelle catégorie dans le segment de la mobilité électrique. En tant que pionnier des solutions de mobilité durable, TVS Motor Company vise à transformer le segment des véhicules électriques et à réaffirmer son engagement en faveur d'un avenir plus durable et plus propre.

Avec une augmentation rapide de l'adoption des véhicules électriques à l'échelle mondiale, le TVS X jouera un rôle central dans la création d'une niche dans l'industrie des véhicules électriques. Soutenue par une ingénierie axée sur le pilote visant à offrir une unité pilote-machine, cette machine optimisée et efficace, conçue pour créer le désir, a été développée de A à Z dans les installations de R&D de TVS Motor. Conçu, développé et fabriqué en Inde, le TVS X est doté d'un moteur électrique puissant et d'une technologie de batterie avancée. Cette machine promet non seulement des accélérations palpitantes, mais également une autonomie impressionnante, garantissant commodité et confort, ce qui en fait une solution idéale de mobilité électrique zéro émission et sophistiquée. Ce véhicule électrique phare de TVS Motor présente non seulement des performances exceptionnelles, mais également une gamme de fonctionnalités de sécurité, avec un certain nombre d'offres de pointe en ligne avec sa vision de créer un produit propre, intuitif et technologique. Il est conçu pour les jeunes Indiens qui sont des pionniers mondiaux.

S'exprimant lors du lancement, Sudarshan Venu, directeur général de TVS Motor Company, déclare : « Notre engagement à exploiter la technologie et l'innovation pour un avenir plus écologique et plus durable nous a apporté cette machine incroyablement désirable. Ce lancement marque un moment déterminant dans le parcours de TVS Motor, consistant à présenter un véhicule électrique fabriqué en Inde, le TVS X. Il a été conçu pour les citoyens mondiaux, qui sont des créateurs de tendances et des visionnaires passionnés par la technologie. Il devrait inspirer une transition vers des solutions de mobilité haut de gamme, mais durables et technologiquement avancées. Il est en passe de devenir une référence mondiale pour une machine née électrique. Le TVS X incarne l'innovation avec un état d'esprit révolutionnaire. Il place la durabilité au coeur de ses préoccupations et incarne la prochaine ère de la mobilité propre. Avec ses performances remarquables, son esthétique haut de gamme et ses expériences intégrées, intuitives et personnalisées, nous pensons qu'il redéfinira la mobilité dans le monde entier. »

Les réservations pour le TVS X sont ouvertes dès maintenant sur notre site Web https://www.tvsmotor.com/electric-vehicle/tvs-x. Les livraisons dans 15 villes commenceront à partir de novembre 2023, de manière progressive.

Le TVS X sera disponible au prix de lancement Thrill-électrique de INR. 2,49,990/- (Ex-showroom Bangalore) avec des chargeurs portables de 950 W à INR. 16 275 (GST incluse) et un chargeur rapide Smart X Home de 3 kW est également disponible en option. La prime FAME n'est pas applicable au TVS X.

