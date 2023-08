Le président et chef de la direction de la Sun Life, Kevin Strain, participera à une causerie lors du Sommet financier de la Banque Scotia





TORONTO, le 24 août 2023 /CNW/ - Kevin Strain, président et chef de la direction de la Sun Life, participera à une causerie lors du Sommet financier de la Banque Scotia. Il sera accompagné de Meny Grauman, directeur général, Services financiers canadiens, Banque Scotia.

Date : 7 septembre 2023

Heure : 9 h 30 HE

Pour la webdiffusion en direct, visitez sunlife.com/scotiabankconference

