NIQ célèbre 100 ans d'engagement auprès des entreprises grâce à des informations prospectives sur les acheteurs

NIQ, le leader mondial de l'information sur les consommateurs, célèbre aujourd'hui son 100e anniversaire. Fondée par Arthur C. Nielsen, Sr. en 1923, l'entreprise qui a créé le concept de part de marché est devenue l'autorité mondiale en matière de comportement d'achat des consommateurs et d'informations exploitables fondées sur des données, mesurant plus de canaux, de consommateurs et de pays que n'importe quel autre fournisseur.

Plus tôt cette année, NIQ a annoncé la réussite de son rapprochement stratégique avec GfK. En réunissant les principaux fournisseurs de renseignements sur les consommateurs pour les produits de grande consommation, la technologie et les biens durables, l'entreprise mondiale est en mesure d'offrir Full Viewtm, la vue la plus complète et la plus claire au monde sur le comportement d'achat des consommateurs. L'entreprise fusionnée réalise un chiffre d'affaires de plus de 4 milliards de dollars et compte plus de 30 000 clients dans plus de 100 pays. Ce n'est que le dernier développement en date après des décennies d'investissements fructueux dans la couverture et l'innovation technologique visant à préparer les clients à l'avenir par l'intermédiaire d'une couverture omnicanale, des outils de veille stratégique et des analyses prédictives.

« Il s'agit d'une année passionnante et transformatrice pour NIQ, car nous célébrons notre longue histoire en tant que leader de l'industrie tout en faisant progresser notre vision pour ouvrir le prochain chapitre de l'information sur les consommateurs », déclare Jim Peck, PDG de NIQ. « Nous sommes très fiers du chemin parcouru et confiants dans notre position de meilleur et unique choix pour les entreprises qui comprennent à quel point les données et les informations omnicanales sont extrêmement puissantes pour naviguer dans un paysage de consommation de plus en plus complexe. »

Au cours des 100 prochaines années et au-delà, NIQ continuera de faire progresser la mesure et à découvrir de nouvelles voies de croissance en aidant les détaillants et les marques à :

Suivre les ventes et les partager dans les magasins physiques, le commerce électronique et l'omnicanal pour identifier les tendances et comprendre les performances de la concurrence et des catégories.

Comprendre le comportement des consommateurs et des acheteurs, les données démographiques et la fidélité grâce à des panels de consommateurs et à des capacités d'enquête personnalisées.

Maximiser la rentabilité, éliminer les dépenses commerciales inutiles et garantir la bonne stratégie de prix et de promotion grâce à des données plus granulaires et des recommandations précises.

Créer une croissance durable en améliorant les assortiments et le merchandising.

Évaluer les possibilités d'augmenter les ventes et quantifier l'impact des produits potentiels, des médias et des actions en magasin en fonction des zones géographiques et des données démographiques.

Créer les meilleures expériences d'achat pour les consommateurs grâce à la personnalisation et à la numérisation.

Maintenir les ventes en identifiant rapidement les risques de rupture de stock et en réduisant les perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

Stimuler la croissance et accélérer la mise sur le marché en testant, en affinant et en réinventant les gammes de produits grâce à des informations sur les consommateurs hautement prédictives et testées sur le marché.

« À l'aube du prochain siècle, nous sommes plus que jamais déterminés à tirer parti de la technologie de pointe pour fournir aux entreprises les renseignements dont elles ont besoin pour réussir, et je crois fermement que le meilleur reste à venir », ajoute Jim Peck.

NIQ est la première société mondiale d'intelligence des consommateurs, offrant la compréhension la plus complète du comportement d'achat des consommateurs et révélant de nouvelles voies de croissance. En 2023, NIQ a fusionné avec GfK, réunissant ainsi les deux leaders de l'industrie avec une portée mondiale inégalée. Grâce à une lecture holistique du commerce de détail et aux informations les plus complètes sur les consommateurs, fournies avec des analyses avancées par le biais de plateformes de pointe, NIQ est en mesure de proposer sa Full Viewtm.

NIQ est une société du portefeuille d'Advent International présente sur plus de 100 marchés et couvrant plus de 90 % de la population mondiale. Pour plus d'informations, rendez-vous sur NIQ.com.

