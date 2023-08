Cette année encore, Gourmet sélection rime avec innovation





Gourmet Sélection, salon de l'épicerie fine et du bon goût, sera de nouveau le rendez-vous incontournable des producteurs et distributeurs de produits fins en cette rentrée 2023, avec 350 entreprises et marques exposantes.

Gourmet Sélection dévoile en avant-première une sélection de produits gourmets, qui seront exposés les 10 et 11 septembre à Paris Porte de Versailles:

LES PLANTATIONS D'ACAPELLA ET SA RÉCOLTE DE THÉ FRANÇAIS ? STAND C109

Cette récolte marque une première dans l'industrie du thé en France. Différents thés seront présentés : deux thés verts de printemps - La Tramontane et Le Marin, un thé noir de printemps, un thé blanc de printemps, un thé blanc d'automne et un thé vert d'automne.

SAVOR & SENS ET SES MOUSSES DE MOUTARDES - STAND F017

Afin d'innover dans le secteur des moutardes, Savor & Sens mise sur la création de mousses de moutardes qui apportent onctuosité et raffinement aux plats. Cinq parfums inédits sont proposés : nature, piment d'Espelette, truffe, tomates séchées et épices fumées, fines herbes.

L'ATELIER CONTAL, L'APÉRITIVE CUILLÈRE À CROQUER SARRASIN - STAND A056

L'Atelier CONTAL a créé des Cuillères à Croquer dédiées aux apéritifs dînatoires comme aux cafés gourmands. Après le succès des Cuillères à la farine de lentilles vertes, l'entreprise a créé une deuxième référence au sarrasin. Moins sucrée, l'Apéritive Cuillère à Croquer au sarrasin se veut plus polyvalente, pour être à la fois garnie de salé et de sucré.

KHLA, L'ÉPICERIE DU MÉKONG ET SON POIVRE ROUGE DE KAMPOT IGP - STAND F091

Récolté à maturité, le Poivre Rouge de Kampot Khla est conditionné en grains pour être ensuite fraîchement moulu dans un moulin à poivre ou concassé au mortier. Le choix du producteur exclusif de poivre a été soigneusement sélectionné par Khla pour la rigueur de son cahier des charges. L'exploitation ainsi que son atelier de séchage-triage sont à Kampot même, berceau du poivre éponyme, au sud du Cambodge.

ELIXIA ET SA LIMONADE BIO À LA LAVANDE - STAND D066

Eau issue du Jura, sirop d'agave, des eaux florales et extraits biologiques de plantes : depuis 1856, Elixia maintient une recette inchangée qu'elle décline en différentes saveurs, toutes plus étonnantes qu'authentiques. Parmi elles, la lavande fait son arrivée au sein de la gamme biologique.

