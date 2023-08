L'Association des chirurgiens dentistes du Québec et le député Pascal Bérubé proposent des solutions pour améliorer l'accès aux soins buccodentaires en région





MONTRÉAL, le 24 août 2023 /CNW/ - L'Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ) et le député de Matane-Matapédia, M. Pascal Bérubé, unissent leur voix pour proposer au gouvernement, et plus particulièrement à la ministre de l'Enseignement supérieur, des solutions pour contrer la pénurie de dentistes et d'hygiénistes dentaires et améliorer l'accès aux soins buccodentaires en région.

Cet appel commun survient après que le député de Matane-Matapédia se soit inquiété publiquement de la diminution de l'offre de services dentaires dans sa région. Il est vrai que rareté de l'offre en soins dentaires est un phénomène qui accable de plus en plus de Québécois, particulièrement ceux vivant en région. Les temps d'attente imposants et la distance considérable qui séparent souvent les patients de la clinique dentaire la plus près interfèrent avec l'accès aux soins.

Pour contrer la pénurie de dentistes et d'hygiénistes dentaires, l'ACDQ et le député de Matane-Matapédia proposent :

Que le gouvernement du Québec s'attaque à la problématique de pénurie de main-d'oeuvre en soins buccodentaires en attirant la relève en médecine dentaire dans les régions où l'offre est faible par la mise en place d'incitatifs financiers prévus dans l'entente-cadre des dentistes avec le MSSS pour les dentistes pratiquant en région éloignée; Que le ministère de l'Enseignement supérieur prévoit dans les critères d'admission des programmes universitaires de médecine dentaire un certain nombre de places dédiées prioritairement aux candidats provenant de régions atteintes par la pénurie; Que le ministère de l'Enseignement supérieur augmente et soutienne l'offre de formation en hygiène dentaire dans les cégeps afin de mieux servir l'ensemble du Québec; Que le gouvernement accorde un pardon de prêt aux étudiants en médecine dentaire et hygiène dentaire qui choisissent de pratiquer dans les régions rurales et éloignées. De plus, les étudiants en hygiène dentaire devraient avoir accès à des incitatifs tels que le programme de bourses Perspective Québec.

Les soins buccodentaires sont essentiels à la santé de la population, mais aussi à la santé économique du Québec, avec des retombées de plus de deux milliards de dollars générés annuellement par les activités des cliniques dentaires, qui créent des emplois de choix partout dans la province.

« Alors que cette problématique a fait la manchette à maintes reprises dans les dernières années, notamment dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, sur la Côte-Nord, en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec, il semble que cette tendance est appelée à se poursuivre dans l'avenir prévisible. Quand on sait à quel point les soins dentaires sont importants et reliés à la santé globale de nos patients, il est urgent de s'attaquer à cette situation », affirme le Dr Carl Tremblay, président de l'Association des chirurgiens dentistes du Québec.

« Je reçois régulièrement des témoignages de citoyens qui ont de la difficulté à obtenir des soins dentaires sur notre territoire. Sans service local, plusieurs citoyens de notre région doivent se rendre loin de chez eux pour obtenir des soins de base, ce qui est inacceptable et inéquitable. De plus, certains ne peuvent pas se déplacer à l'extérieur de la région faute de moyens. Résultat, leur santé buccodentaire se détériore et d'autres problèmes de santé surviennent. Des solutions concrètes et adaptées à la réalité régionale sont proposées et je demande qu'elles puissent être mises en place rapidement », souligne Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia.

L'Association des chirurgiens dentistes du Québec

L'Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ) est une association professionnelle qui regroupe 4300 dentistes, essentiellement des généralistes, mais également des dentistes en santé publique et des dentistes pédiatriques. Elle a pour mission l'étude, la défense et le développement des intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses membres.

