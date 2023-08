/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - VIA RAIL ANNONCE DES INVESTISSEMENTS DE PLUSIEURS MILLIONS DE DOLLARS À LA GARE UNION DE WINNIPEG/





WINNIPEG, MB, le 23 août 2023 /CNW/ - Le 24 août, VIA Rail tiendra un événement médiatique à la gare Union de Winnipeg pour annoncer des investissements de plusieurs millions de dollars visant à protéger et à améliorer ses gares patrimoniales.

Ces investissements importants dans nos gares patrimoniales, y compris la gare Union de Winnipeg, visent à assurer le maintien et la protection de ces bâtiments historiques tout en améliorant l'expérience des clients en les rendant plus accessibles et plus durables.

Voici les principaux détails de l'événement:

Quand : Le jeudi 24 août 2023

10 h : Inscription des médias

10 h 30 : Début de la conférence de presse

Où :

Gare Union de VIA Rail à Winnipeg

123 Main Street, #146, Winnipeg, MB R3C 1A3

Qui :

Des allocutions seront prononcées par Mario Péloquin, président et chef de la direction, Françoise Bertrand, présidente du conseil d'administration, et l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord et député de Saint-Boniface-Saint-Vital

Vous pouvez confirmer votre présence à l'adresse suivante : [email protected]

24 août 2023 à 06:00

