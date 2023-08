Mambu nomme Fernando Zandona PDG permanent





Après avoir occupé le poste de PDG par intérim depuis juin, Fernando Zandona sera chargé de diriger la prochaine phase de croissance de l'entreprise

AMSTERDAM, 24 août 2023 /PRNewswire/ -- Mambu , la première plateforme bancaire sur le cloud, a nommé Fernando Zandona au poste de président-directeur général (PDG).

Après avoir assuré l'intérim depuis le mois de juin, Fernando Zandona, qui occupait auparavant le poste de directeur des produits et de la technologie chez Mambu, sera désormais le fer de lance de l'entreprise, qui entre dans sa prochaine phase de croissance.

Fernando est un leader reconnu dans le domaine de la technologie et des produits, avec plus de 20 ans d'expérience dans diverses entreprises, dont Microsoft et Amazon. Avant de rejoindre Mambu en 2022, il était directeur général d'AWS Fargate et d'Amazon Linux, où il était responsable du succès de la stratégie et de la feuille de route des produits de l'entreprise.

Fritz Oidtmann, président du conseil d'administration de Mambu, a déclaré : « Au cours de sa période de PDG intérimaire, Fernando a fait preuve d'une profonde expertise industrielle et technique, combinée à une aptitude naturelle au leadership. Sa compréhension approfondie de la technologie cloud, son expérience dans les entreprises centrées sur le client et sa capacité à former des équipes performantes axées sur l'innovation s'intègrent naturellement à Mambu. Nous sommes convaincus qu'il est la bonne personne pour faire avancer l'entreprise de manière permanente, alors que nous continuons à transformer le secteur bancaire et à aider nos clients à créer des expériences financières agréables. »

En tant que PDG permanent, Fernando sera basé au siège social de Mambu à Amsterdam et continuera à collaborer étroitement avec les clients de Mambu et l'équipe mondiale de la société pour faire avancer sa vision de l'entreprise.

À propos de sa nomination, M. Zandona a commenté : « Je suis très honoré d'assumer le rôle de PDG. Chez Mambu, nous façonnons l'avenir de la technologie financière et avons un impact durable sur le secteur. Je suis impatient de diriger l'entreprise dans sa prochaine phase de croissance, en tirant parti de l'expertise de notre équipe et de son engagement en faveur de l'innovation pour apporter de réels avantages à nos clients. »

Mambu est le premier fournisseur mondial de technologie bancaire cloud SaaS. Avec plus de 280 clients et 120 millions d'utilisateurs finaux dans le monde, l'entreprise reste déterminée à développer son offre de produits, car elle favorise la création de nouvelles banques, de prêteurs et de fintechs, et aide les entreprises financières existantes à migrer vers des piles technologiques plus modernes.

À propos de Mambu

Mambu est la seule véritable plateforme bancaire SaaS au monde. Lancée en 2011, Mambu accélère la conception et la construction de presque tous les types d'offres financières pour les banques de toutes tailles, les prêteurs, les fintechs, les détaillants, les entreprises de télécommunications et bien plus. Notre approche composable unique signifie que les composants indépendants, les systèmes et les connecteurs peuvent être assemblés dans n'importe quelle configuration pour répondre aux besoins de l'entreprise et aux demandes des utilisateurs finaux. Mambu soutient 280 clients dans plus de 65 pays, dont Western Union, Commonwealth Bank of Australia, N26, BancoEstado, Raiffeisen Bank, ABN AMRO, Bank Islam et Orange Bank. www.mambu.com .

