Tata Communications ouvre un laboratoire mondial d'itinérance 5G basé sur le cloud





Permet aux opérateurs de réseaux mobiles (ORM) de tester des preuves de concepts (PoC) avant de migrer les clients vers la 5G

BOMBAY, Inde, 24 août 2023 /PRNewswire/ -- Tata Communications , facilitateur de l'écosystème numérique mondial, annonce aujourd'hui l'ouverture de son laboratoire d'itinérance 5G basé sur le cloud, qui permet aux opérateurs de réseaux mobiles (ORM) de tester des cas d'utilisation de réseaux autonomes 5G avant d'introduire le service auprès de leurs abonnés. Tata Communications exploite ainsi le potentiel de la 5G pour aider à réimaginer les expériences de mobilité pour les opérateurs de réseaux mobiles, au bénéfice de leurs consommateurs et de leurs entreprises clientes.

Le laboratoire d'itinérance 5G de Tata Communications, basé sur le cloud, teste l'expérience d'itinérance mobile internationale en surveillant de près le mouvement du trafic et l'utilisation du réseau afin d'offrir la meilleure qualité d'expérience aux utilisateurs de téléphones mobiles pendant l'itinérance. Ces tests permettent d'obtenir une évaluation objective des performances sur l'ensemble des réseaux, connectés dans le processus d'échange lorsqu'un utilisateur est en itinérance. Cela comprend également des essais de connexion et d'internet sur le réseau autonome 5G à grande vitesse, à haute fiabilité et à faible latence.

Le nouveau laboratoire d'itinérance 5G de Tata Communications a été spécialement conçu en maintenant la sécurité au coeur de ses opérations. Il est équipé d'applications serveur de haute technologie qui fournissent une connectivité d'itinérance 5G à grande vitesse et transparente, ainsi que la sécurité du réseau. Un réseau agile et sécurisé est essentiel si l'on considère que l'adoption de la 5G s'accélère au niveau mondial et que la GSMA prévoit 5 milliards de connexions 5G d'ici 2030 (source : The Mobile Economy 2023, gsma.com) .

« La connectivité est un ingrédient clé dans le monde numérique d'aujourd'hui, qui évolue rapidement. Un internet rapide, sécurisé et disponible à tout moment est d'une importance capitale pour les clients, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises. Nous sommes ravis de présenter notre toute nouvelle capacité de test de l'itinérance 5G, qui garantit aux clients des ORM des services éprouvés, a déclaré Mysore Madhusudhan, vice-président exécutif de la collaboration et des solutions connectées de Tata Communications. En veillant à ce que les tests puissent avoir lieu dans différentes zones géographiques, nous améliorons la flexibilité dont disposent les ORM pour fournir des services supérieurs et agiles. Grâce à une connectivité rapide et ininterrompue, cette génération va se développer beaucoup plus rapidement que ses prédécesseurs ! »

Tata Communications est un leader mondial des services d'itinérance mobile, qui a fait ses preuves en proposant des services de signalisation d'itinérance 2G/3G/4G dans plus de 200 pays. Ses relations mondiales avec plus de 700 ORM lui confèrent un avantage naturel pour fournir des services d'itinérance 5G. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.tatacommunications.com .

À propos de Tata Communications

Faisant partie du groupe Tata, Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) est un fournisseur d'écosystème numérique mondial qui alimente l'économie numérique à croissance rapide d'aujourd'hui dans plus de 190 pays et territoires. En tant que leader de confiance, Tata Communications permet la transformation numérique des entreprises à l'échelle mondiale grâce à des solutions de collaboration et connectées, à la connectivité de base et de nouvelle génération, à des solutions d'hébergement et de sécurité dans le cloud, et à des services médias. 300 des entreprises du classement Fortune 500 sont ses clients et la société connecte les entreprises à 80 % des géants mondiaux du cloud. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.tatacommunications.com .

Déclarations prospectives et mises en garde

Certains mots et certaines déclarations du présent communiqué concernant Tata Communications et ses perspectives, ainsi que d'autres déclarations, y compris celles relatives à la situation financière prévue de Tata Communications, à sa stratégie commerciale, au développement futur de ses activités et à l'économie générale en Inde, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, y compris des facteurs financiers, réglementaires et environnementaux, ainsi que des facteurs liés à la croissance de l'industrie et aux projections des tendances, qui peuvent faire que les résultats réels, les performances ou les réalisations de Tata Communications, ou les résultats de l'industrie, diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ces énoncés prospectifs comprennent, entre autres, l'incapacité d'augmenter le volume du trafic sur le réseau de Tata Communications ; l'incapacité de développer de nouveaux produits et services qui répondent aux demandes des clients et génèrent des marges acceptables ; l'incapacité d'achever avec succès les essais commerciaux des nouvelles technologies et des systèmes d'information pour soutenir les nouveaux produits et services, y compris les services de transmission d'appels ; l'incapacité à stabiliser ou à réduire le taux de compression des prix de certains services de communication de l'entreprise ; l'incapacité à intégrer les acquisitions stratégiques et les changements dans les politiques ou les réglementations gouvernementales de l'Inde et, en particulier, les changements relatifs à l'administration de l'industrie de Tata Communications ; et, en général, les conditions économiques, commerciales et de crédit en Inde. D'autres facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats, les performances ou les réalisations réels et ces déclarations prospectives, dont beaucoup échappent au contrôle de Tata Communications, comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque exposés dans les rapports annuels de Tata Communications Limited.

Les rapports annuels de Tata Communications Limited sont disponibles sur www.tatacommunications.com . Tata Communications n'est pas tenue de mettre à jour ou de modifier ses déclarations prospectives et rejette expressément toute obligation à cet égard.

© 2023 Tata Communications Ltd. Tous droits réservés.

TATA COMMUNICATIONS et TATA sont des marques commerciales ou des marques déposées de Tata Sons Private Limited en Inde et dans certains pays.

24 août 2023 à 05:05

