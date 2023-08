Dangbei s'apprête à dévoiler l'Atom, son premier vidéoprojecteur laser avec Google TV intégré, à l'IFA 2023





BERLIN, 24 août 2023 /PRNewswire/ -- Dangbei , fournisseur professionnel de services de divertissement à domicile sur grand écran, est ravie d'annoncer sa participation à l'IFA 2023, qui aura lieu du 1er au 5 septembre. Les visiteurs auront l'occasion exclusive de découvrir la dernière innovation de la marque : Dangbei Atom , un vidéoprojecteur laser ultra-fin avec Google TV intégré. Parallèlement à cette merveille de technologie, la gamme complète des vidéoprojecteurs Dangbei, allant du home cinéma 4K aux mini-projecteurs avec Netflix, sera exposée au stand 111 du hall 20 dans la section Maison & Divertissement de l'IFA.

Le Dangbei Atom représente une innovation passionnante en tant que premier modèle de Dangbei combinant un vidéoprojecteur laser de haute qualité avec les fonctionnalités intelligentes de Google TV. Cette alliance puissante permet aux utilisateurs d'accéder à un vaste univers de divertissement, comprenant notamment Netflix, YouTube, Disney + et bien d'autres. Grâce aux recommandations intuitives et personnalisées de Google TV, la découverte de nouveaux films, émissions, sports, musique et autres contenus se sera plus facile que jamais.

Avec l'Assistant Google incorporé, les utilisateurs sont en mesure de naviguer sans effort dans l'interface de Google TV et de gérer la lecture du contenu en toute simplicité en utilisant des commandes vocales. Le Dangbei Atom intègre également les capacités intégrées de Chromecast pour une diffusion fluide de vidéos, de musique, de photos et d'autres médias à partir d'appareils mobiles compatibles directement sur le grand écran projeté.

Le Dangbei Atom offre une luminosité laser éclatante de 1 200 lumens ISO, soutenue par la technologie ALPD®, ainsi qu'une résolution Full HD 1080p. Cette combinaison donne lieu à des images projetées captivantes, pouvant s'étendre jusqu'à 180 pouces. En outre, les capacités 3D robustes de l'Atom élèvent les expériences cinématographiques à un niveau inégalé. Malgré ses performances puissantes, l'Atom ne mesure que 4,75 cm d'épaisseur et pèse 1,28 kg, ce qui en fait un compagnon facilement transportable pour vivre une expérience de divertissement immersive n'importe où.

S'alignant avec la célébration du 10e anniversaire de Dangbei, la révélation de l'Atom constitue une avancée notable pour l'entreprise. Dangbei invite chaleureusement les consommateurs, les partenaires et les passionnés à venir explorer ce nouveau modèle, de même que ses autres vidéoprojecteurs intelligents, à l'occasion de l'IFA 2023.

Date : Du 1er au 5 septembre 2023

Lieu : Stand 111, Hall 20, Messe Berlin, Allemagne

Contact presse : [email protected]

À propos de Dangbei

En tant que fournisseur de premier plan de services intelligents sur grand écran, Dangbei est spécialisé dans la conception et le développement de matrices logicielles, de systèmes d'exploitation, de vidéoprojecteurs intelligents, etc. La mission de Dangbei est d'offrir à ses clients une expérience audiovisuelle extraordinaire sur grand écran grâce à des produits diversifiés, polyvalents et innovants.

La confiance de plus de 200 millions d'utilisateurs pousse Dangbei à fournir une inspiration et des conseils constants au paysage mondial du divertissement. Les applications et les contenus couvrent un large éventail de domaines tels que la musique, le cinéma et la télévision, la santé, l'éducation et les outils. Le business du logiciel grand écran de Dangbei a atteint la première place en Chine, tant que le vidéoprojecteur intelligent de Dangbei s'est classé au deuxième rang des expéditions en Chine et a remporté la première place dans la catégorie des vidéoprojecteurs laser. Pour en savoir plus sur les vidéoprojecteurs de Dangbei, visitez Amazon France et explorez les sites tels que FNAC, Darty, Boulanger et Cdiscount.

24 août 2023 à 03:00

