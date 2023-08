Nominations du Conseil des ministres





QUÉBEC, le 23 août 2023 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère du Conseil exécutif

Mme Julie Bissonnette est nommée, à compter du 28 août 2023, secrétaire générale associée au ministère du Conseil exécutif. Mme Bissonnette est sous-ministre adjointe au ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

M. Daniel Labrecque est nommé, à compter du 28 août 2023, sous-ministre adjoint au ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. M. Labrecque est directeur général du Contrôle environnemental de l'Est et de l'application de loi à ce ministère.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

Mme Isabelle Dessureault est nommée, à compter du 1er septembre 2023, déléguée du Québec à Atlanta, aux États-Unis. Mme Dessureault est conseillère au Bureau du sous-ministre à ce ministère.

Tribunal administratif du logement

Mmes Sophie Alain et Sylvie Lambert ainsi que M. Daniel Gilbert sont nommés de nouveau membres du Tribunal administratif du logement.

Comité de retraite du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Mme Ginette Depelteau est nommée membre et présidente du Comité de retraite du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels.

Mmes France Breton et Brigitte Tremblay ainsi que MM. Marco Cayouette, François Hurand et Vincent Roy sont nommés membres de ce comité.

M. Gabriel Harvey est nommé de nouveau membre de ce même comité.

Institut national de la recherche scientifique

M. Guillaume Côté est nommé membre du conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique.

Retraite Québec

MM. Erik Bouchard-Boulianne et Pascal Jean ainsi que Mme Marie-Josée Naud sont nommés de nouveau membres du conseil d'administration de Retraite Québec.

MM. Guy Desrochers et Éloi Lafontaine Beaumier ainsi que Mme Ginette Fortin sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration de cette société.

Société québécoise d'information juridique

Mme Marie-Claude Sarrazin est nommée de nouveau membre et présidente du conseil d'administration de la Société québécoise d'information juridique et qualifiée comme membre indépendante de ce conseil.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

23 août 2023 à 16:50

