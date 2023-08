Un système québécois de traitement de l'eau innovant fait ses preuves à l'Aquarium du Québec





QUÉBEC, le 23 août 2023 /CNW/ - Depuis plusieurs années, l'Aquarium du Québec profite des solutions novatrices d'EMO3 pour assainir l'eau recyclée de ses bassins, et ce chaque jour grâce à la technologie Taurus. Cette technologie durable désinfecte l'eau grâce à l'ozone, donc sans produit chimique pour le bien-être des mammifères marins. Depuis mai 2023, une deuxième génération de cette plateforme d'ozone, Taurus II est en démonstration dans la vitrine technologique de l'Aquarium du Québec.

Taurus II est la combinaison d'efforts en recherche et développement qui permettent d'assainir des volumes d'eau beaucoup plus importants. Cette solution efficace permet le traitement d'eau municipal et industriel avec une capacité de 20 % supérieur au modèle précédent. Il est également très efficace et résistant dans les milieux industriels les plus difficiles. Innovant, le Taurus II est offert en 2 versions : refroidissement à l'air pour des applications ayant des volumes d'eau plus petits et refroidissement à l'eau pour le traitement d'eau municipal et industriel plus important.

EMO3 offre ses solutions durables et écoresponsables pour les industries telles que? : l'aquaculture, les aquariums publics, les systèmes d'embouteillage d'eau, les systèmes de recyclage d'eau, le domaine agroalimentaire et les tours de refroidissement. Les principaux avantages des solutions d'ozonation de EMO3 reposent sur leur efficacité pour détruire les bactéries, les virus et autres agents pathogènes beaucoup plus rapidement que le chlore. Ils ne laissent aucun résidu nocif derrière eux, ce qui les rend respectueux de l'environnement. Les appareils d'ozonation Taurus I & II sont petits et s'intègrent facilement à tous les milieux et nécessitent un entretien simple et peu couteux.

Pour en savoir davantage sur la gamme de produits révolutionnaires de l'entreprise québécoise EMO3, visitez www.emo3.com ou nous contactez pour demandez une consultation personnalisée.

