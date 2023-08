Supermicro lance la solution de pointe vSAN HCI qui offre des performances jusqu'à 4,7 fois supérieures pour un coût 3 fois inférieur*





Le système Supermicro Multi-Node BigTwin® HCI avec des processeurs évolutifs Intel® Xeon® de 4e génération offre une largeur de bande d'E/S multipliée par 2 avec PCIe 5.0 et jusqu'à 1,5 fois la largeur de bande de mémoire avec DDR5, et prend en charge les accélérateurs de CPU intégrés pour des gains de performance spécifiques à la charge de travail

SAN JOSE, Californie, 23 août 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fournisseur de solutions informatiques globales pour le cloud, l'IA/ML, le stockage et la 5G/Edge, présente une nouvelle solution VMware vSAN optimisée pour exécuter des charges de travail virtualisées hyperconvergées au niveau de l'entreprise. À mesure que les charges de travail virtualisées se perfectionnent, les exigences en matière de puissance de traitement et de performances de stockage augmentent, ce qui nécessite une plus grande capacité pour respecter les accords de niveau de service des applications et maximiser la densité des machines virtuelles. Cette solution utilise également le dernier accélérateur Intel AMX pour les charges de travail d'intelligence artificielle.

Par rapport au Supermicro X11 BigTwin, les tests de référence menés par Supermicro ont montré un débit d'E/S jusqu'à 4,7 fois plus élevé et une latence 8,2 fois plus faible sur l'outil de benchmark HCIBench, un débit d'inférence de classification d'images jusqu'à 4,9 fois plus rapide sur le modèle ResNet50 et un débit de traitement du langage naturel jusqu'à 4 fois plus rapide sur le modèle BERT-Large. En outre, la puissance et l'efficacité supérieures de l'architecture Supermicro X13 BigTwin permettent d'améliorer jusqu'à 3 fois les coûts et les performances dans la même empreinte de noeud par rapport à un déploiement similaire basé sur des systèmes Supermicro d'ancienne génération, ce qui constitue un argument convaincant pour les entreprises qui souhaitent moderniser leur infrastructure vieillissante.

« Supermicro continue de dominer le secteur HCI avec la première solution vSAN Gen5 reposant sur les processeurs évolutifs Intel Xeon de 4e génération », a déclaré Charles Liang, président et PDG de Supermicro. « Notre plateforme Supermicro BigTwin, leader du secteur, prend en charge la dernière génération de supports de stockage flash dans des facteurs de forme denses et multinoeuds optimisés pour que HCI puisse exécuter vSAN dès le départ. Les clients X13 BigTwin et vSAN de Supermicro peuvent bénéficier d'un débit 4,7 fois plus élevé et d'une latence 8,2 fois plus faible sur l'outil de benchmark HCIBench avec des améliorations de performances d'une génération à l'autre. Cette solution permet aux clients d'exécuter plus d'instances sur le même matériel et dans le même espace de rack, améliorant ainsi les performances et l'utilisation tout en réduisant les coûts. »

La plateforme Supermicro X13 BigTwin offre l'équilibre idéal entre puissance de calcul, densité de mémoire, capacité de stockage et redondance pour les déploiements HCI, avec des noeuds compatibles vSAN prêts à être déployés immédiatement sans avoir besoin de systèmes de stockage d'entreprise traditionnels. L'architecture Supermicro X13 avec des processeurs évolutifs Intel® Xeon® de 4e génération assure la prise en charge des derniers disques PCIe 5,0 NVMe standard des fournisseurs leaders du marché pour des performances de stockage sans précédent.

La solution Supermicro X13 BigTwin est disponible en configuration 2U 2 noeuds ou 2U 4 noeuds avec refroidissement liquide en option. Chaque noeud est alimenté par deux processeurs évolutifs Intel Xeon de 4e génération et jusqu'à 4 To de mémoire DDR5-4800 MHz. Le système exécute la dernière pile logicielle VMWare vSAN 8.0 qui intègre la nouvelle architecture de stockage express (ESA) pour créer un pool de stockage unique sur les 48 disques NVMe accessibles par les quatre noeuds.

