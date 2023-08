Le ministre des Transports annonce un préavis d'adjudication de contrats pour l'acquisition d'un traversier provisoire pour remplacer le NM Holiday Island





CHARLOTTETOWN, PE, le 23 août 2023 /CNW/ - Qu'il s'agisse de rendre visite à des proches ou de transporter des biens vers des marchés, les populations du Canada atlantique et de l'Est du Québec, de même que les entreprises, comptent sur des services de traversier sécuritaires et efficaces pour garder les communautés reliées entre elles et bâtir une économie qui fonctionne pour tout le monde.

L'été dernier, le NM Holiday Island, l'un des deux traversiers qui assuraient le service entre l'Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse, a été retiré du service. Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Pablo Rodriguez, accompagné du très honorable premier ministre, Justin Trudeau, de la vice-première ministre et ministre des Finances, l'honorable Chrystia Freeland, le ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Sean Fraser et du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Lawrence MacAaulay, a annoncé l'intention du gouvernement du Canada d'acheter le NM Fanafjord pour remplacer le NM Holiday Island à court terme, jusqu'à ce que son successeur soit construit et prêt à entrer en service.

À plus long terme, le gouvernement du Canada construira deux nouveaux traversiers, y compris le remplacement permanent du NM Holiday Island, à Chantier Davie Canada Inc. Les travaux de conception du nouveau navire sont déjà en cours, et la livraison est prévue dès 2028.

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), au nom de Transports Canada, a publié un préavis d'adjudication de contrats (PAC) pour signaler l'intention du gouvernement d'acheter le NM Fanafjord. Le PAC permet à d'autres fournisseurs intéressés qui répondent aux exigences opérationnelles minimales de Transports Canada de présenter un énoncé de capacités avant l'attribution d'un contrat. Si aucun autre fournisseur ne présente un énoncé de capacités qui répond aux exigences mises en évidence dans le PAC, SPAC pourrait accorder un contrat au propriétaire du NM Fanafjord, qui devrait entrer en service au début de mai 2024. Le NM Fanafjord servirait de solution de remplacement provisoire pour maintenir un service de traversiers assuré par deux navires sur cette route pour les communautés jusqu'à ce que le nouveau traversier de Chantier Davie soit terminés.

Un service de traversiers fiable assuré par deux navires est essentiel pour les Canadiennes et Canadiens de cette région qui dépendent de ce mode de transport dans le Canada atlantique et l'Est du Québec, ainsi que pour l'économie locale. Le remplacement à court terme du NM Holiday Island est une mesure cruciale que prend le gouvernement du Canada pour assurer la continuité des services de traversier pour les communautés et les entreprises locales.

« Nous comprenons à quel point des services de traversier fiables sont essentiels pour les communautés et les entreprises locales qui dépendent de la route entre Wood Islands et Caribou. L'annonce d'aujourd'hui concernant l'intention de notre gouvernement d'acheter le NM Fanafjord est une excellente nouvelle pour les populations du Canada atlantique et de l'Est du Québec en tant que solution provisoire. Elle donnera aux gens qui ont besoin de ce service un répit en attendant le service permanent sur cette route. Il s'agit d'une autre mesure prise par notre gouvernement pour veiller à ce que nous soyons là pour les communautés. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

« Le service de traversier entre Wood Islands et Caribou relie deux provinces, les familles, les touristes, les travailleurs et les entreprises. Il est essentiel de pouvoir compter sur un service fiable et modernisé. Grâce à ce nouveau navire, le MV Fanafjord, Northumberland Ferries continuera de desservir efficacement et en toute sécurité les économies et les communautés de la côte Est. »

Le très honorable Justin Trudeau

Premier ministre du Canada

« L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour les communautés des deux côtés de la route Wood Islands-Caribou et je tiens à remercier les gens de l'Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse qui ont lutté pour que cela se réalise. Notre gouvernement a confiance dans les gens et dans les entreprises du Canada atlantique et de l'est du Québec et nous continuerons d'être là pour eux. »

L'honorable Chrystia Freeland

La vice-première ministre et la ministre des Finances

« Les communautés de l'Atlantique méritent des services de traversiers sûrs et efficaces qui répondent à leurs besoins en soutenant l'économie locale et le tourisme. L'annonce d'aujourd'hui permet d'assurer une solution intérimaire pour les gens de la région, en attendant la construction par le chantier Davie du traversier qui le remplacera de façon permanente. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Comme je l'ai toujours dit, un service de traversiers fiable et prévisible assuré par deux navires est essentiel pour la route entre Wood Islands et Caribou, ainsi que pour les nombreuses familles, entreprises, communautés et exploitants d'entreprise touristique qui en dépendent. Après deux mauvaises saisons où nous avons perdu le NV Holiday Island et avons subi les répercussions importantes des problèmes mécaniques du NM Confederation, je suis très heureux que le gouvernement du Canada ait annoncé son intention d'acheter le NM Fanafjord et d'assurer la sécurité et la fiabilité d'un service de traversiers assuré par deux navires jusqu'à ce que le nouveau traversier soit terminé à Chantier Davie au cours des prochaines années. »

L'honorable Lawrence MacAulay

Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le service de traversiers entre Caribou et Wood Islands est essentiel pour notre économie régionale, le tourisme et les communautés locales qui dépendent de la circulation des traversiers. Il est essentiel d'assurer un service de transport adéquat entre nos provinces pour maintenir le dynamisme et la durabilité de notre région. »

L'honorable Sean Fraser

Ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Le NM Holiday Island était l'un des deux navires utilisés pour assurer le service sur la route entre l'Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse. Le deuxième traversier est le NM Confederation .

était l'un des deux navires utilisés pour assurer le service sur la route entre l'Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse. Le deuxième traversier est le . Le service sur la route des traversiers entre l'Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse commence le 1er mai et se termine vers le 20 décembre.

La route des traversiers entre l'Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse est considérée comme un lien de transport essentiel qui soutient l'économie régionale et fournit de bons emplois pour la classe moyenne, permettant d'employer environ 200 personnes et contribuant à l'économie régionale à hauteur d'environ 39 millions de dollars par année.

En novembre 2019, au nom de Transports Canada, Services publics et Approvisionnement Canada a attribué un contrat d'un million de dollars à Chantier Davie Canada Inc. pour des travaux de conception et de projet menant à la construction de deux traversiers pour remplacer le NM Holiday Island et le NM Madeleine .

et le . Ces traversiers de remplacement à long terme seront construits au Canada, soutenant ainsi des emplois spécialisés dans l'industrie canadienne de la construction navale et les secteurs connexes.

