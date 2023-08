Re:Build Manufacturing lance un système CZ solaire de pointe fabriqué aux États-Unis pour répondre à la demande croissante du marché pour les produits photovoltaïques





Re:Build Manufacturing, leader dans la conception et la fabrication de produits industriels et d'automatisation sur mesure, de matériaux avancés et de solutions technologiques, annonce le lancement du système CZ solaire RBM600 conçu pour la fabrication de lingots de haute pureté utilisés dans l'industrie des matériaux solaires photovoltaïques. Cet équipement de pointe reflète la volonté de Re:Build de stimuler l'innovation, d'encourager la production américaine et de fournir des produits conçus et fabriqués aux États-Unis qui répondent aux normes les plus strictes en matière de sécurité et de performance. Le système RBM600 témoigne de la mission de Re:Build, qui consiste à revitaliser les installations de production américaines. Le système a entièrement été développé sur le territoire national, depuis sa conception, son design et sa fabrication jusqu'à son assemblage final.

Dès le début du développement du RBM600, l'équipe d'ingénieurs et de concepteurs de Re:Build a fait de la sécurité son objectif principal. Le nouveau système a été conçu pour respecter, voire dépasser, les normes de sécurité américaines les plus strictes et pour offrir un environnement sûr et fiable pour les opérations de croissance de cristaux. Grâce aux fonctions de sécurité intégrées et à l'évaluation complète des risques en temps réel, les opérateurs peuvent réaliser des processus de croissance de cristaux en sachant que le personnel et l'installation sont protégés. Le RBM600 offre des fonctions intégrées et avancées de surveillance des processus et d'analyse des données à la pointe du secteur, qui maximisent les performances et minimisent les temps d'arrêt, ce qui rend cette technologie incomparable dans la pratique. Grâce aux informations en temps réel sur le processus de croissance des cristaux, les opérateurs sont en mesure d'atteindre une efficacité maximale dans la croissance des cristaux avec des performances optimisées, des rendements plus élevés et des décisions éclairées. Le RBM600 standard offre une capacité de charge de 600 kg et peut produire des lingots d'un diamètre allant jusqu'à 300 mm. Avec le top-off feeder en option, la longueur des lingots peut atteindre 3,2 m. Le RBM600 standard est également livré avec une zone chaude et une recette de produit pour que la production puisse commencer immédiatement après l'installation.

« L'équipe derrière le RBM600 est composée de quelques-uns des ingénieurs les plus expérimentés ayant une connaissance approfondie et de longue date du développement de solutions d'équipement sophistiquées pour différentes technologies de croissance de cristaux. Cette équipe est d'autant plus renforcée par notre groupe Re:Build Digital pour intégrer des logiciels et une intelligence avancés dans l'architecture du système », déclare Miles Arnone, PDG de Re:Build Manufacturing. « La combinaison de notre savoir-faire en matière de matériel et de processus avec notre logiciel unique et nos outils numériques fait du RBM600 un pionnier dans les technologies de croissance des cristaux. L'engagement de l'équipe envers l'innovation et sa profonde compréhension du développement de processus industriels solides sont visibles dans chaque aspect de la conception et de la fonctionnalité du RBM600. Nous sommes fiers de contribuer à façonner l'avenir de la production photovoltaïque aux États-Unis et de créer davantage d'emplois dans un secteur de haute technologie à forte croissance. »

Le système CZ solaire RBM600 marque une nouvelle étape dans la croissance des cristaux solaires et consolide le statut de Re:Build en tant que force motrice dans la refonte de l'industrie manufacturière américaine. Avec l'innovation, la sécurité et le savoir-faire au coeur de sa conception, le RBM600 ouvre la voie à un avenir plus prometteur et plus durable. Re:Build Manufacturing accepte maintenant les commandes pour ce système. Les livraisons sont prévues pour la fin de l'année 2024. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://rebuildmanufacturing.com/solar_cz_puller, ou nous rendre visite au salon RE+ à Las Vegas, stand #22002.

À propos de Re:Build Manufacturing

Fondée en 2020 avec six employés, Re:Build Manufacturing emploie aujourd'hui plus de 850 collaborateurs répartis dans onze unités commerciales situées dans le Massachusetts, le New Hampshire, New York, la Pennsylvanie, le Michigan, l'Ohio, la Caroline du Sud, le Colorado et la Californie. Re:Build Manufacturing se consacre à la création d'un meilleur avenir pour ses employés, ses clients, ses partenaires, ses communautés et ses actionnaires grâce à un nouveau modèle d'industrialisation. L'entreprise oeuvre en faveur de la revitalisation des installations de production américaines et de la création d'emplois significatifs et durables dans les régions désindustrialisées.

23 août 2023 à 15:15

