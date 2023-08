LG FAIT PASSER LE CONTENU IMMERSIF AU NIVEAU SUPÉRIEUR AVEC LE PREMIER TÉLÉVISEUR OLED PLIABLE DE 42 PO AU MONDE





Le téléviseur OLED Flex de LG offre une expérience personnalisée grâce à un écran courbé entièrement réglable et à une qualité d'image exceptionnelle

TORONTO, le 23 août 2023 /CNW/ - LG Electronics Canada (LG), chef de file et innovateur dans le domaine du divertissement pour la maison, a le plaisir d'annoncer la mise en vente de son nouveau téléviseur OLED Flex, doté du premier écran OLED pliable de 42 po au monde. Le téléviseur OLED Flex de LG marque le début d'une toute nouvelle ère de personnalisation des écrans. Il est idéal pour le jeu en nuage et les jeux immersifs sur console et sur ordinateur ainsi que les émissions de télévision en direct et les services de diffusion en continu.

Le remarquable écran OLED Flex de LG peut passer d'un écran plat à un écran courbé spectaculaire de 900R1. Il permet ainsi aux utilisateurs de choisir entre 20 niveaux de courbure, pour une expérience visuelle véritablement personnalisée. Les utilisateurs peuvent rapidement choisir entre deux préréglages de courbure disponibles à l'aide du bouton dédié de la télécommande ou modifier manuellement le degré de courbure par tranche de 5 % sur 20 niveaux différents. L'écran OLED Flex de LG peut également être incliné jusqu'à 10 degrés vers l'avant ou jusqu'à 5 degrés vers l'arrière en plus d'être muni d'un socle réglable en hauteur (140 millimètres, vers le haut ou vers le bas) pour garantir un confort ergonomique, que les utilisateurs préfèrent s'asseoir ou s'incliner vers l'arrière pour regarder le contenu.

À l'occasion du 10e anniversaire de l'innovation technologique OLED de LG, le téléviseur OLED Flex de LG, dont la forme change la donne, est rendu possible grâce à une technologie de pixels auto-éclairés sans rétroéclairage. Qu'il soit plat ou incurvé, le téléviseur OLED Flex est doté de la technologie OLED evo de LG et offre la même qualité d'image et les mêmes performances exceptionnelles qui ont fait le renom des téléviseurs OLED de LG. L'écran OLED Flex de LG place l'utilisateur au coeur de la scène, notamment grâce à un contraste infini, à des niveaux de noir profonds, à des couleurs extrêmement précises (fidélité des couleurs certifiée à 100 %)2, à un temps de réponse extrêmement rapide de 0,1 milliseconde et à un faible retard d'affichage.

Doté d'un processeur intelligent ?(Alpha)9 de cinquième génération et d'algorithmes d'image uniques, le téléviseur OLED Flex de LG offre un confort oculaire exceptionnel, comme en témoignent ses multiples certifications sans scintillement et sans reflet3. L'écran OLED permet aux utilisateurs de jouer plus longtemps et de regarder leurs émissions préférées en continu sans ressentir de fatigue oculaire. Par ailleurs, la technologie Super antireflet (SAR) de LG contribue à réduire les distractions visuelles, ce qui permet aux utilisateurs de se concentrer uniquement sur le contenu à l'écran.

Pour un maximum de confort, la fonction de commutateur réseau permet d'utiliser le microphone intégré du téléviseur OLED Flex de LG et de tout appareil connecté aux ports USB, comme un casque, un clavier ou une souris, avec un ordinateur connecté par un câble HDMI. Les utilisateurs n'ont qu'à cliquer sur le bouton de commutation de source situé sur le côté du socle pour changer la connexion de l'appareil entre l'ordinateur et l'écran OLED Flex de LG, et ce, sans avoir à déconnecter ni à reconnecter physiquement quoi que ce soit. En outre, le microphone intégré offre une annulation efficace de l'écho, ce qui assure des échanges vocaux d'une clarté limpide pendant les séances de jeu.

Pour compléter l'expérience personnalisée de l'utilisateur, l'écran OLED Flex de LG est muni d'une conception arrière ultra robuste à l'éclairage personnalisable. L'éclairage renforce l'atmosphère en se synchronisant avec la vidéo ou l'audio du contenu diffusé à l'écran, permettant aux utilisateurs de choisir entre cinq modes4.

Expérience de jeu supérieure

Le téléviseur OLED Flex de LG est également équipé de caractéristiques et de fonctions exclusives qui permettent aux utilisateurs de mieux contrôler leur expérience de jeu. Par exemple, ils peuvent régler la taille de l'image à l'écran en fonction de leurs préférences personnelles ou du genre de jeu auquel ils jouent. Les amateurs de jeux de rôle, de jeux de course ou de jeux de plateforme peuvent utiliser l'intégralité des 42 po d'écran, tandis que les amateurs de jeux de stratégie en temps réel ou de jeux de tir à la première personne ont le choix entre une image de 32 ou 27 po qui leur permet de voir tout ce qui se passe dans l'environnement du jeu en un coup d'oeil. La fonction de redimensionnement de l'image est facilement accessible à partir du menu ultra pratique du tableau de bord des jeux, où les utilisateurs peuvent également choisir la position de la plus petite image à l'écran.

L'écran OLED Flex de LG prend en charge le format 4K à 120 Hz de Dolby Vision pour les jeux et les plus récentes fonctionnalités HDMI 2.1, comme le taux de rafraîchissement variable (TRV) et le mode automatique à faible latence (MAFL). De plus, l'écran pliable de LG prend en charge la technologie G-SYNCMD et a obtenu la certification FreeSyncMC Premium d'AMD, ce qui garantit des images fluides, sans déchirement ni sautillement, qui donnent pleinement vie aux jeux.

La nouvelle application de jeu, qui est exclusive au modèle de téléviseur OLED Flex de LG, prend en charge les écrans de veille personnalisés, offre des raccourcis vers des applications populaires, telles que Twitch et YouTube, et fournit une liste des périphériques d'entrée externes connectés, le tout sur un seul écran. Remanié pour le téléviseur OLED Flex de LG, l'optimisateur de jeu de LG ajoute des paramètres sonores personnalisés pour des types de jeux propres à sa gamme diversifiée d'options d'images et de sons centrées sur les joueurs. Son menu dédié aux réglages du son de jeu comprend un égalisateur, des commutateurs pour le son de jeu IA et Dolby Atmos, et donne accès à des paramètres audio avancés, ce qui permet aux utilisateurs de configurer l'expérience de jeu exactement comme ils le souhaitent.

Grâce au mode Vues multiples, les utilisateurs peuvent visionner simultanément des contenus provenant de deux sources différentes et sélectionner le son qu'ils souhaitent entendre. Cela signifie qu'ils peuvent jouer à un jeu sur ordinateur ou sur console tout en regardant des vidéos YouTube5 diffusées en continu à partir de leur téléphone intelligent.

Le téléviseur OLED Flex de LG offre également un excellent son grâce à deux haut-parleurs à rayonnement vers l'avant de 40 W, qui contribuent à améliorer l'expérience de jeu et de visionnement de contenu. Et grâce à la prise en charge intégrée de Dolby Atmos, le téléviseur rend le son des titres compatibles plus clair, plus profond et plus vif.

L'écran OLED Flex de LG est désormais en vente au Canada, à partir de 3 999 $. Apprenez-en plus au https://www.lg.com/ca_fr.

1 D'après des tests internes, la courbure maximale du téléviseur OLED Flex de LG est similaire à celle d'un écran avec une courbure fixe de 900 R. 2 Les panneaux OLED de LG sont certifiés par Intertek pour leur fidélité des couleurs de 100 %, mesurée selon la norme CIEDE2000 avec 125 motifs de couleurs. 3 Les panneaux des téléviseurs OLED de LG ont été certifiés sans scintillement et sans éblouissement inconfortable par UL. 4 Les modes d'éclairage ne sont pas offerts avec toutes les sources d'entrée. 5 Les utilisateurs peuvent diffuser des vidéos YouTube à partir d'un téléphone intelligent tout en jouant à des jeux par le biais d'une source connectée en HDMI ou en regardant la télévision en direct.

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur en matière de ventes mondiales dans le domaine de la technologie et de l'électronique grand public, dont les ventes représentent 63 milliards de dollars américains et dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., dont le siège social se trouve à Toronto, en Ontario, est composée de quatre unités commerciales : électroménagers pour la maison, divertissement pour la maison, solutions professionnelles et solutions d'amélioration de la qualité de l'air. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et DEL de pointe. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site lg.com/ca_fr.

SOURCE LG Electronics Canada

23 août 2023 à 15:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :