L'agence de WPP Gain Theory est nommée Leader en matière de mesure et d'optimisation du marketing par un cabinet de recherche indépendant international

Gain Theory, un cabinet de conseil mondial en efficacité marketing et en prospective qui accélère la croissance des marques ambitieuses, a été nommée Leader dans le rapport The Forrester Wavetm: Marketing Measurement and Optimization, Q3 2023.

Le rapport Forrester indique que « Gain Theory se démarque par ses services impressionnants et son expertise approfondie de l'écosystème publicitaire... Gain Theory excelle dans la fourniture de services de haut niveau pour le développement de connaissances approfondies et l'analyse des futures opportunités marketing en matière d'investissement ». La feuille de route de Gain Theory en matière d'innovation est notamment mise en lumière, celle-ci, selon le rapport Forrester, « ...se différenciant par l'accent mis sur la création de modèles commerciaux de nouvelle génération, par l'optimisation créative des idées et par l'utilisation de l'IA générative pour améliorer les capacités de sa plateforme. »

Dans le cadre de ce rapport Forrester Wavetm, Forrester a évalué les neuf fournisseurs de mesures et d'optimisation marketing les plus importants sur la base de 38 critères répartis en trois catégories : Offre actuelle, Stratégie et Présence sur le marché.

Gain Theory a obtenu les notes les plus élevées possibles pour 17 critères dans les trois catégories. Dans la catégorie Offre actuelle, par exemple, elle a obtenu une note de 5 sur 5 pour les critères suivants : « Analyse du mix marketing stratégique » ; « Optimisation du marketing et budgétisation » ; « Entreprise axée sur les connaissances », « Analyse et valeur des modèles » ; « Données externes et exclusives » ; et « Partenariats mondiaux ». Dans la catégorie Stratégie, Gain Theory a obtenu les meilleures notes possibles pour les critères « Innovation », « Feuille de route », « Stratégie en matière de talents » et « Flexibilité et transparence des prix » .

Gain Theory a également obtenu les scores les plus élevés possibles dans les critères « Tableaux de bord et rapports marketing », « Collaboration », et « Planification et activation et Activation marketing ». Le rapport Forrester stipule que « plusieurs clients de référence ont indiqué que la raison pour laquelle ils avaient choisi Gain Theory était sa flexibilité technologique et son accès aux connaissances. Ils apprécient particulièrement la convivialité, la collaboration, ainsi que les capacités de planification et d'activation de la plateforme. »

Le rapport Forrester précise également que « les entreprises internationales qui possèdent plusieurs marques, d'importants budgets de marketing et budgets médias, et qui ont besoin d'équipes de partenaires dans différents endroits du monde devraient envisager de faire appel à Gain Theory ».

Manjiry Tamhane, PDG mondial de Gain Theory Global, a déclaré : « Notre objectif est de donner à nos clients la confiance dont ils ont besoin pour prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes afin de maximiser la valeur des investissements existants et de justifier avec des arguments solides des investissements supplémentaires afin de stimuler encore plus la croissance. Au cours de la seule année écoulée, nous avons réussi à générer une valeur ajoutée de 1,6 milliard USD pour le compte de nos clients. Forts d'un héritage de 50 ans d'innovation, d'une expertise couvrant 60 marchés et d'un vaste référentiel de critères et de normes, nous bénéficions de la confiance de nos clients lorsqu'il s'agit d'accélérer leur croissance. Le fait d'être nommés comme un Leader par Forrester confirme que la valeur que nous offrons est unique ; cette valeur est appréciée par les clients qui nous ont attribué une note de satisfaction de 9/10 et qui comptent sur nous pour faire de leurs aspirations en matière d'efficacité marketing de bout en bout une réalité. »

A propos de Gain Theory

Gain Theory est un cabinet de conseil mondial de premier plan en matière d'efficacité du marketing et de prospective, axé sur l'accélération de la croissance des marques ambitieuses. Notre mission est de donner à nos clients la confiance dont ils ont besoin pour prendre de meilleures décisions d'investissement en se fondant sur les données. En tirant parti de conseils de haut niveau, de partenariats uniques et d'une technologie exclusive, nous sommes en mesure de fournir des solutions primées qui se traduisent par des résultats. En tant que membre du réseau WPP, Gain Theory bénéficie d'un accès inégalé à un large éventail de données, d'expertise et d'outils de pointe, donnant lieu à une offre véritablement différenciée au sein de l'industrie.

Gain Theory est une agence de WPP (NYSE : WPP).

