Xinhua Silk Road : Le Festival de musique d'été suscite la passion artistique dans la cité de glace chinoise

BEIJING, 23 août 2023 /PRNewswire/ -- Le 36e Festival de musique d'été de Harbin en Chine a été lancé récemment au Grand théâtre de Harbin, enflammant la passion artistique dans la capitale du nord-est de la province de Heilongjiang en Chine.

Mirco Patarini, président de la Confédération Internationale des Accordéonistes (CIA), a félicité les organisateurs de l'événement. Selon lui, surnommée « Ville de la musique », Harbin possède une civilisation musicale splendide et une profonde accumulation culturelle. En tant qu'événement musical international diversifié et professionnel, le festival impressionnera encore une fois les musiciens et les mélomanes du monde entier.

L'interprétation musicale à la cérémonie d'ouverture du festival a commencé avec On the Sun Island et comprenait trois chapitres intégrant diverses formes artistiques, dont la symphonie, la musique vocale, le ballet et la musique électroacoustique.

Organisé conjointement par le ministère chinois de la Culture et du Tourisme et le gouvernement municipal de Harbin depuis 1996, le Festival de musique d'été chinois de Harbin a attiré des artistes de plus de 40 pays et régions, comme les États-Unis, le Royaume-Uni , Israël et le Japon.

Au cours du festival, la ville de Harbin prévoit organiser des tournées nationales, des compétitions internationales, des spectacles classiques chinois et étrangers et une exposition sur les excellentes réalisations pédagogiques des conservatoires chinois. La ville offre également l'entrée gratuite aux théâtres, salles de concert et musées de musique pour offrir aux citoyens des expériences artistiques immersives pendant l'événement.

