UNE NOUVELLE MURALE DE MU DANS SAINT-MICHEL RÉALISÉE PAR L'ARTISTE FRANCO ÉGALITÉ





Montréal, le 23 août 2023 /CNW/ - L'organisme de bienfaisance MU et l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) inauguraient aujourd'hui la murale Les cultures qui nous construisent de l'artiste Franco Égalité aux habitations Gabriel-Sagard, face au parc Sandro-Pertini, tout juste en bordure du boulevard Saint-Michel. Elle jouit d'une visibilité très importante, en lien avec l'achalandage du lieu, soit la ligne d'autobus sur Saint-Michel (qui est la troisième la plus fréquentée de Montréal), le terminus actuel de la ligne bleue, un important CHSLD et le coeur de Saint-Michel (bibliothèque, mairie, école). C'est la sixième murale d'envergure de MU dans le quartier de Saint-Michel et la 26e murale dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension ayant toutes pour thème : la rencontre entre les cultures.

Après plusieurs rencontres avec les résidentes et résidents, l'artiste Franco Égalité s'est inspiré de leurs mots, idées et souvenirs afin de réaliser son oeuvre. Il évoque l'impact de la culture collective et personnelle sur ce qui nous construit et nous établit en tant qu'êtres humains. Il représente ainsi des personnes issues de différentes communautés qui se soutiennent et partagent ensemble les connaissances, les valeurs, et les souvenirs qui les habitent.

« Nous travaillons ardemment à ce que nos murales aient un sens pour celles et ceux qui les accueillent. Cette murale reflète bien la générosité du dialogue entre l'artiste et la communauté, favorisant ainsi le sentiment d'appartenance, la fierté et la vitalité du milieu de vie dans lequel s'inscrit cette oeuvre, dans un quartier qui nous est cher, le premier qui nous a accueillies ! », explique Elizabeth-Ann Doyle, directrice générale et artistique de MU.

L'inauguration s'est déroulée en présence de Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, de Sylvain Ouellet, conseiller de la Ville du district de François-Perrault, d'Isabelle Pépin, directrice générale de l'OMHM, de l'artiste et l'équipe artistique de MU ainsi que des partenaires du projet.

Cette murale a été réalisée dans le cadre du Programme d'art mural de la Ville de Montréal (volet 1) financé par le gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal dans le cadre de l'Entente de développement culturel de Montréal et a été rendu possible grâce au soutien additionnel de l'Office municipal d'habitation de Montréal, de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, du Conseil des Arts de Montréal, d'Accès Location et de Benjamin Moore.

« En plus d'être belle, cette oeuvre a une dimension collective puisque les résidentes et résidents y ont participé. Donc, ça n'embellit pas seulement le quartier, mais ça ajoute aussi du sens à la démarche artistique et ça contribue au sentiment d'appartenance des gens qui vont côtoyer l'oeuvre au quotidien. Je me dois aussi de souligner que c'est la 26e murale réalisée dans VSP, ce qui n'est pas anodin et qui démontre l'importance du lien unissant MU et l'Arrondissement. Une source de fierté commune et une relation qu'on entend évidemment poursuivre », a ajouté Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

« Cette nouvelle murale évoque bien la force d'une communauté par la présence de personnages bienveillants et solidaires qui prennent soin de leur milieu de vie. Elle représente bien la beauté de vivre en communauté et des liens qui sont créés. MU et l'OMHM ont des liens étroits depuis plus de quinze ans. Ce partenariat permet aux résidentes et résidents de se réapproprier leur milieu de vie tout en contribuant au développement social et urbain par la culture et les arts », explique Isabelle Pépin, directrice générale de l'OMHM.

À propos de l'artiste Franco Égalité

Illustrateur et artiste montréalais, il a appris à tenir un stylo et à tracer une ligne avant de marcher sur ses deux pieds. Il sait comment marcher maintenant, et pourtant il n'a pas cessé de tracer sa ligne. Les dessins sensuels et captivants de l'artiste nous entraînent dans un monde où le corps joue et s'expose librement. Les couleurs vives soulignent les courbes et les expressions de ces personnages invitants et fougueux. Bien que son créateur se dise influencé par le cubisme et le concept esthétique du Ma japonais, on est pris dans cet univers graphique vibrant. Ainsi, un éventail d'émotions et d'idées s'offre au spectateur, libre de se laisser happer par ses corps sublimés.

À propos de l'Office municipal d'habitation de Montréal

L'OMHM a pour mission d'améliorer les conditions de vie de familles et de personnes à faible revenu ou modéré en offrant des logements et des services de qualité, tout en favorisant leur pouvoir d'influence et d'action. Véritable bâtisseur social sur l'île de Montréal. L'OMHM est partenaire de MU depuis 2007 en ayant soutenu la réalisation d'une trentaine de murales sur ses immeubles et en favorisant la participation des résidentes et résidents à ces projets artistiques. omhm.qc.ca

À propos de MU

MU est un organisme de bienfaisance qui transforme l'espace public montréalais en réalisant des murales ancrées dans les communautés. Le coeur de sa démarche : créer des murales pour voir et vivre l'art au quotidien, pour déclencher une transformation sociale et pour léguer, à Montréal, un musée à ciel ouvert. Depuis 15 ans, MU a réalisé plus de 200 murales d'envergure et pérennes dans tous les quartiers de la ville, en plus de mettre en oeuvre un important volet éducatif. MU a été récompensé par le 34e Grand-Prix du Conseil des arts de Montréal, soulignant sa vision artistique et sociale novatrice et le legs culturel de ses murales aux communautés montréalaises.

