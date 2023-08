Pitchbook désigne D'Ornano + Co. en tant que premier conseiller en fusions-acquisitions en France





D'Ornano + Co, cabinet international pionnier d'une nouvelle forme de conseil pour évaluer la valeur intrinsèque et la résilience des actifs à forte croissance et disruptifs, a annoncé aujourd'hui son classement en tant que premier conseiller en fusions-acquisitions le plus actif en France, et en tant que top 21 des conseillers en private equity les plus actifs en Europe, selon les Q2 2023 League Tables de Pitchbook.

« 2023 a été une des années de transactions les plus difficiles depuis la récession, exacerbant les risques et laissant les investisseurs avec un besoin plus fort d'une compréhension plus rapide et d'une analyse plus minutieuse. Notre réussite s'explique par notre capacité à répondre à ce besoin par la manière innovante dont nous évaluons la valeur et la résilience des entreprises disruptives via notre produit phare, Hybrid Growth Diligence », a indiqué Raphaelle d'Ornano, fondatrice et associée gérante. « La reconnaissance de Pitchbook atteste de la capacité exceptionnelle de notre équipe à fournir rapidement des résultats de premier plan, en aidant les investisseurs à acquérir des actifs de premier plan en découvrant des risques et des opportunités cachés. »

D'Ornano + Co. a lancé Hybrid Growth Diligence (HGD) en 2022, signant la création d'une nouvelle méthodologie d'analyse et d'une nouvelle catégorie d'industrie. HGD utilise une analyse détaillée du modèle d'entreprise pour valider à la fois la valeur intrinsèque de l'entreprise et sa résilience. Elle identifie et répond également aux bonnes questions pour alimenter le modèle de financement ? donnant à l'équipe d'investissement la confiance dans les projections de flux de trésorerie et les hypothèses de couverture ? aidant en fin de compte les investisseurs à déterminer s'ils doivent investir.

Ces six derniers mois, D'Ornano + Co. a conseillé les plus grands investisseurs du monde dans le cadre de plusieurs opérations déterminantes pour l'industrie, en Europe et aux États-Unis. La société intervient à tous les stades de l'investissement, depuis la phase de capital-risque jusqu'à l'introduction en bourse, ce qui lui permet d'avoir une vision exhaustive et unique des actifs de pointe. Cet avantage confère une vision supérieure de la trajectoire de réussite des modèles d'entreprise non testés et permet d'identifier les risques plus rapidement.

« Notre progression régulière dans les classements de Pitchbook souligne la nécessité d'une nouvelle façon d'analyser les technologies et les modèles d'entreprise perturbateurs. En utilisant une méthodologie différenciée, nous pouvons identifier et poser les questions les plus importantes sur les actifs à forte croissance, comblant ainsi le fossé laissé par les services de conseil en transactions hérités plus établis », a ajouté d'Ornano. « Nous nous réjouissons de continuer à établir de nouvelles normes dans le secteur. »

À propos de D'Ornano+Co.

D'Ornano + Co. est un cabinet de conseil mondial pionnier de la diligence de croissance hybride (HGD). Spécifique aux actifs à forte croissance et disruptifs, HGD consiste en une forme innovante de diligence pour les investisseurs et les acquéreurs stratégiques afin d'évaluer correctement la valeur intrinsèque et la résilience de ces entreprises incertaines et en évolution rapide.

La méthodologie de l'entreprise superpose des vérifications financières et ESG à une analyse préliminaire du modèle d'entreprise et incorpore des données opérationnelles reflétant l'économie de l'entreprise dans l'évaluation réalisée. Le cabinet a élaboré des cadres spécifiques pour les entreprises perturbées par les mégatendances de la numérisation, de la décarbonisation et du développement durable.

Avec plus de 550 missions réalisées dans des entreprises innovantes en Europe et aux États-Unis, et des recherches approfondies sur les valeurs technologiques publiques, l'entreprise fournit à ses clients un jugement commercial et des conseils uniques qui leur donnent la confiance nécessaire dans leurs décisions d'investissement.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

23 août 2023 à 14:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :