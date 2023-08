Recovertm confie à Matthew Neville le poste de directeur commercial au niveau mondial





Recovertm, société leader en science des matériaux et producteur à l'échelle de fibres de coton et de mélanges de fibres de coton recyclés durables et de haute qualité, a annoncé aujourd'hui un élargissement de son équipe de direction avec la nomination de Matthew Neville en tant que premier directeur commercial mondial de l'entreprise. Matthew Neville est un cadre expérimenté de l'industrie de l'habillement qui rejoint Recover après avoir occupé le poste de directeur général des comptes mondiaux de l'habillement au sein de Coats Group plc.

« Recover satisfait une énorme lacune du marché en fournissant une solution d'échelle à un problème environnemental mondial pour lequel les détaillants et les marques, et en fin de compte les consommateurs, demandent une solution. L'expérience inestimable de Matthew, qui a travaillé en étroite collaboration avec les plus grandes marques et détaillants de l'industrie pour leur fournir des éléments de base innovants et fondamentaux pour les solutions textiles, permettra à Recover d'accélérer son leadership dans la transition de l'ensemble de l'industrie vers des matériaux plus durables. Nous sommes honorés d'accueillir Matthew au sein de l'équipe Recover », a indiqué Alfredo Ferre, quatrième génération de la famille Recover.

Recover a développé l'art et la science de la production à grande échelle de fibres de coton recyclées depuis plus de 75 ans, à travers plusieurs générations de la famille Ferre en Espagne. Aujourd'hui, Recover est soutenue par des investisseurs institutionnels de premier plan tels que STORY3 Capital, Goldman Sachs, Fortress Investment Group et Eldridge Industries, entre autres. La société apporte une intégration plug and play de la chaîne d'approvisionnement, un support technique, des applications flexibles et une innovation collaborative autour de la circularité et sert certains des détaillants, marques et vendeurs les plus importants et les plus connus au monde. La solution d'échelle de Recover est fondée sur une propriété intellectuelle exclusive qui fournit une fibre de coton recyclée à coût compétitif et à performance maximale avec un impact immédiat et significatif sur le développement durable. Dans le cadre de ses efforts de rupture, la société a ouvert la plus importante installation techniquement avancée au monde pour le recyclage mécanique de la fibre de coton au Bangladesh en 2022, s'ajoutant aux installations existantes en Espagne et au Pakistan.

« Pour qu'un changement se produise à grande échelle dans l'industrie de la mode, nous avons besoin d'un partenariat avec toutes les parties prenantes. Je suis enthousiaste à l'idée de rejoindre Recover pour accélérer l'adoption de la fibre Recover à l'échelle de l'industrie en fournissant des solutions à valeur ajoutée de manière collaborative. Alors que l'industrie de l'habillement évolue vers un état plus durable, la marque Recover occupe une place de plus en plus importante chez les principaux détaillants et marques qui s'engagent à respecter les principes du développement durable. Ainsi, un nombre croissant de clients de Recover co-marquent leurs produits avec Recover pour montrer qu'ils ont été produits avec la fibre de coton recyclée de la société. L'équipe de Recover a construit un moteur puissant qui combine une technologie propriétaire, des données, un produit de premier ordre et une marque, permettant une croissance rapide à une échelle que je n'ai jamais vue », a indiqué M. Neville, qui a poursuivi : « Une partie essentielle de mon travail initial consistera à mettre en place une équipe de vente mondiale axée sur les clients, à augmenter les niveaux d'engagement des clients, à mener des projets de bout en bout avec les clients et à développer des feuilles de route de matériaux durables en partenariat avec les détaillants et les marques afin d'atteindre leurs propres objectifs de durabilité. Je suis ravi de commencer ».

Au cours de sa carrière, M. Neville a fourni des solutions innovantes et à valeur ajoutée aux détaillants, aux marques et aux vendeurs. Plus récemment, il a dirigé les efforts de vente de Coats Group dans le secteur de l'habillement. À ce titre, il a dirigé les ventes de solutions à valeur ajoutée auprès d'un large éventail de détaillants, de marques et de vendeurs parmi les plus importants au monde. En tant que tel, il possède une connaissance approfondie des solutions de collaboration nécessaires pour accélérer l'adoption de solutions durables par l'industrie de l'habillement.

Recovertm est une entreprise de premier plan dans le domaine de la science des matériaux qui s'est engagée à redéfinir et à construire un avenir plus durable pour l'industrie de l'habillement en utilisant sa technologie exclusive et ses processus axés sur les données pour fournir à l'échelle des fibres de coton recyclées et des mélanges de fibres de coton de haute qualité et à faible impact. Ses produits haut de gamme, respectueux de l'environnement et compétitifs en termes de coûts sont créés en partenariat avec la chaîne d'approvisionnement des marques et des détaillants mondiaux, offrant une solution durable pour parvenir à une mode circulaire pour tous. L'éthique de la marque Recover, son écosystème de communication et ses collaborations avec les marques et les détaillants donnent aux consommateurs les moyens de participer à la création d'un avenir plus durable. La société est soutenue par des investisseurs institutionnels de premier plan, dont STORY3 Capital et Goldman Sachs.

