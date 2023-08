Avis aux médias - Annonce en personne d'un nouveau laboratoire vivant à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du programme Solutions agricoles pour le climat - Laboratoires vivants





ST. PETERS BAY, PEI, le 23 août 2023 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, ainsi que le député de Malpeque, Heath MacDonald, et le député d'Egmont, Bobby Morrissey, annonceront le financement de nouvelles activités de recherche collaborative à la ferme visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le ministre et les députés seront accompagnés de Greg Keefe, président de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard, d'Andrea McKenna, directrice générale de l'East Prince Agri-Environment Association, ainsi que de producteurs agricoles et d'organisations agricoles et de bassins versants de l'Île-du-Prince-Édouard.

Date

Jeudi 24 août 2023

Heure

10 h (HAA)

Lieu

Canadian Centre for Climate Change and Adaptation

5522, Route 2

St. Peter's Bay (Île-du-Prince-Édouard) C0A 2A0

Notes à l'intention des médias

Veuillez prévoir du temps pour vous installer si vous avez de l'équipement vidéo et audio.

Des espaces de stationnement sont disponibles sur le site.

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

23 août 2023 à 13:41

Communiqué envoyé leet diffusé par :