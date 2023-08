Début des essais sur le terrain d'un concentrateur solaire thermique parabolique FOCUS de conception améliorée





Avec une conception améliorée pour la fabrication en volume, le concentrateur parabolique Solarflux FOCUS mis à jour a commencé les essais sur le terrain pour démontrer son efficacité de conversion solaire-thermique et sa fiabilité opérationnelle

READING, Pennsylvanie et RIVERSIDE, Californie, 23 août 2023 /PRNewswire/ -- Solarflux Energy Technologies, Inc. ( Solarflux ) a le plaisir d'annoncer le début des essais sur le terrain d'un concentrateur solaire-thermique parabolique FOCUS avec une conception améliorée. Ces essais ont pour but de démontrer l'efficacité de la conversion solaire-thermique et la fiabilité opérationnelle du nouveau concentrateur FOCUS. Ces essais s'appuient sur les précédents essais réussis d'un prototype avancé du FOCUS, qui a démontré une efficacité de conversion solaire-thermique de 72 % .

La conception améliorée du FOCUS est centrée sur les améliorations de la conception pour la fabrication et englobe tous les aspects du concentrateur parabolique FOCUS, avec un accent particulier sur le miroir parabolique, le mécanisme de suivi, et le matériel et le logiciel de contrôle. Le nouveau FOCUS utilise une nouvelle conception structurelle de miroir parabolique monocoque et un système de suivi adaptatif intelligent basé sur la vision, parmi une multitude d'autres améliorations. En outre, la conception du déploiement et de l'étalonnage rapides du FOCUS a fait l'objet d'une attention particulière, avec l'inclusion de caractéristiques d'alignement permettant un assemblage précis sur le terrain, et une procédure d'étalonnage automatisée utilisant l'ensemble des capteurs intégrés au FOCUS.

« Nous sommes ravis de commencer les essais du concentrateur FOCUS amélioré. Cette conception incorpore une série d'améliorations qui permettent de surmonter les difficultés rencontrées par le passé en matière de fiabilité et de coût des concentrateurs paraboliques. Grâce à cette conception, nous obtenons les meilleures performances offertes par les concentrateurs paraboliques à un coût compétitif - une combinaison que l'on n'aurait pas cru possible auparavant. » - John Fangman, directeur technique, cofondateur et ingénieur principal

La réussite des essais sur le terrain - qui devraient s'achever fin 2023 - permettra de valider les performances d'un concentrateur parabolique à faible coût et pouvant être fabriqué à grande échelle - la plus efficace de toutes les technologies de collecte de l'énergie solaire.

Le FOCUS offre une solution modulaire d'énergie thermique à faible coût, à faible maintenance, sans émission, pour une variété de cas d'utilisation, y compris la chaleur industrielle, le dessalement et la purification de l'eau, le chauffage et le refroidissement des locaux, l'eau chaude, et la production d'énergie à distance.

Solarflux a été fondée en 2019 par une équipe qui se consacre au développement de technologies innovantes pour aider à répondre durablement à la demande croissante d'énergie de la civilisation humaine moderne. L'équipe de Solarflux est convaincue que les concentrateurs paraboliques offrent un potentiel unique pour apporter une énergie propre et peu coûteuse à un large éventail de segments de marché mal desservis, en particulier dans les régions du monde où la lumière directe du soleil est abondante. Solarflux est soutenu par le Met-Ed Penelec Sustainable Energy Fund, Ben Franklin Technology Partners of Northeastern Pennsylvania et des investisseurs privés.

