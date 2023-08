Le Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent et le Conseil international de contrôle de la rivière Niagara tiendront des réunions publiques virtuelles au sujet des Grands Lacs d'amont





CORNWALL, ON et BUFFALO, NY, le 23 août 2023 /CNW/ - Le Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent et le Conseil international de contrôle de la rivière Niagara tiendront deux réunions publiques virtuelles, l'une en français et l'autre en anglais, pour communiquer les prévisions les plus récentes concernant le bassin hydrographique du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent et discuter de l'installation d'une estacade à glace en vue de l'hiver à venir. Ces réunions sont essentielles pour fournir de l'information sur les niveaux et les débits d'eau, faire connaître les décisions opérationnelles du Conseil et entendre les membres du public afin de mieux comprendre les répercussions des niveaux d'eau actuels sur leur collectivité.

Les réunions seront tenues sur la plateforme GoToWebinar. Une période de questions suivra la présentation. Veuillez-vous inscrire à l'avance pour participer et soumettre vos questions ou commentaires pendant le processus d'inscription. L'inscription prendra fin à 17 h la veille de la réunion.

La réunion en français aura lieu le jeudi 31 août de 17 h 30 à 18 h 30.

Vous pouvez vous inscrire à l'adresse suivante : https://register.gotowebinar.com/register/7590494348830240602

La réunion en anglais aura lieu le mercredi 30 août de 17 h 30 à 18 h 30.

Vous pouvez vous inscrire à l'adresse suivante : https://register.gotowebinar.com/register/8243443726943828311

Pour plus de renseignements :

Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent

Site Web : https://www.ijc.org/fr/clofsl

Facebook : https://www.facebook.com/InternationalLakeOntarioStLawrenceRiverBoard

Communiquez avec nous : https://www.ijc.org/fr/contact/contact_the_international_lake_o

Conseil international de contrôle de la rivière Niagara

Site Web : https://www.ijc.org/fr/ccrn

Communiquez avec nous : https://www.ijc.org/fr/contact/contact_the_international_niagar

SOURCE International Lake Ontario?St. Lawrence River Board

23 août 2023 à 11:51

Communiqué envoyé leet diffusé par :