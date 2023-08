ECOVACS ROBOTICS Lancement mondial de nouveaux produits : DEEBOT X2 OMNI, WINBOT W2 et AIRBOT Z2, pour la robotisation complète du nettoyage domestique





David Qian, Directeur Général, présente les innovations du groupe.

PARIS, 23 août 2023 /PRNewswire/ -- Lors de son événement de lancement mondial, retransmis en direct, ECOVACS ROBOTICS ("ECOVACS") a exposé sa mission "Robotique pour Tous", démontré comment elle devient une réalité avec sa gamme variée de robots aspirateurs et laveurs, et dévoilé son nouveau modèle phare : le DEEBOT X2 OMNI.

DEEBOT X2 OMNI : Un design innovant pour un nettoyage en profondeur

Le nouveau design du DEEBOT X2 OMNI se caractérise principalement par sa forme angulaire. Avec une hauteur de 9,5 cm et une largeur de 32 cm, le robot aspirateur et laveur peut facilement atteindre les zones les plus difficiles d'accès. Sa forme innovante présente également l'avantage d'augmenter la largeur du rouleau-brosse avant et de rapprocher les tapis d'essuyage de 30 mm des coins. Il en résulte une réduction de 45 % de l'espace libre pour des performances de nettoyage accrues. La station OMNI associée fournit une solution de nettoyage entièrement automatique : elle assure un lavage des serpillières avec de l'eau chaude à 55°C et sèche avec de l'air chaud. La fonction d'auto-nettoyage complète la station. Avec une puissance d'aspiration de 8000 Pa, le X2 OMNI est jusqu'à 60 % plus puissant que son prédécesseur, le X1 OMNI, tout en conservant un faible niveau sonore.

Ce nouveau produit sera officiellement exposé pour la première fois sur le marché européen à l'occasion de l'IFA, qui se tiendra à Berlin du 1er au 5 septembre.

WINBOT W2 : Une technologie de nettoyage avancée, par auto-pulvérisation grand angle

Les trois principaux inconvénients des robots laveurs de vitres actuellement sur le marché résident dans leur difficulté d'utilisation, leurs résultats approximatifs et les problèmes de sécurité liés aux chutes potentielles.

Pour y remédier, ECOVACS a développé WINBOT W2, un robot nettoyeur de vitres de nouvelle génération, doté d'une station multifonctionnelle innovante et d'une technologie avancée de nettoyage humide, qui améliore le confort d'utilisation, la sécurité et l'efficacité du nettoyage.

Le WINBOT W2 comprend une station multifonctionnelle innovante. Sa batterie lithium-ion longue durée à haute capacité peut fournir jusqu'à 80 minutes de nettoyage. Son câble de sécurité et son câble d'alimentation sont intégrés dans un "câble composite deux en un" pour éviter tout enchevêtrement indésirable. Il intègre une fonction de rétraction et de libération automatique pour un fonctionnement entièrement automatisé. Son système de contrôle et sa ventouse ont été revus pour renforcer la sécurité et prévenir tout risque de chute.

Grâce à ces améliorations, les utilisateurs peuvent ainsi nettoyer leurs surfaces vitrées sans plus aucune contrainte.

Pour obtenir de meilleurs résultats, les produits WINBOT recourent à l'auto-pulvérisation, au lieu de chiffons secs ou d'application manuelle d'un nettoyant liquide. Ce nouveau modèle W2 va encore plus loin avec la technologie de pulvérisation grand angle à trois buses. Elle garantit une performance de nettoyage plus homogène et plus complète. En outre, le matériel et le logiciel du W2 permettent une meilleure planification de la trajectoire afin de résoudre les problèmes de lavage sur les bords, pour une augmentation des performances de 30 %.

AIRBOT Z2 : Un meilleur air

L'AIRBOT Z2 établit une nouvelle norme de mobilité avec une vitesse de 0,7 mètre par seconde dans des environnements domestiques complexes, équivalente à la vitesse de marche d'un adulte.

Pour y parvenir, ECOVACS a développé la technologie d'évitement des obstacles AIVI 3D qui combine différents capteurs tels que 3D ToF, iToF et une caméra.

Ainsi, contrairement aux purificateurs conventionnels, le Z2 peut traiter l'environnement pendant qu'il se déplace, fournissant un flux constant d'air pur dans toute la maison.

Pour répondre aux divers besoins des utilisateurs en matière de gestion de l'air, l'AIRBOT Z2 est doté d'un système de renouvellement en profondeur qui assure une gestion active de l'air en cinq dimensions et étapes : élimination des polluants en suspension dans l'air, action antibactérienne durable, humidification de l'air sans brouillard, rafraîchissement durable de l'air et brise perceptible. En outre, une fonction spéciale d'élimination des poils et de filtrage des odeurs a été mise au point pour les familles avec des animaux. Cette fonction combat efficacement les poils et les odeurs d'animaux grâce à des conduits d'air et à une conception structurelle optimisés, offrant ainsi un environnement de vie plus propre et plus frais, y compris en présence d'animaux.

« La robotique pour tous »

En juin 2023, ECOVACS a organisé sa première conférence sur la robotique à Suzhou. L'événement a rassemblé 300 entreprises concernées, des experts renommés et des universitaires pour discuter des technologies clés et des développements futurs dans le domaine des robots domestiques. En tant qu'acteur clé du secteur, ECOVACS s'engage à collaborer avec toutes les parties prenantes pour favoriser un développement sain, durable et de qualité du secteur. Sur sa voie pour devenir le leader mondial de la robotique, ECOVACS reste fidèle à sa mission initiale "Robotique pour tous" en fournissant continuellement solutions plus intelligentes et plus pratiques à ses utilisateurs.

Lien pour les visuels : https://we.tl/t-rkD8687l4d

A propos d'ECOVACS ROBOTICS

Le groupe ECOVACS a été fondé en 1998 par Qian Dongqi. En 2006, le fabricant d'électronique a élargi ses activités en créant ECOVACS ROBOTICS, une société spécialisée dans la recherche et le développement, la conception, la fabrication et la vente de robots ménagers. Sous le slogan "Robotique pour tous", la vision future du fabricant de robots polyvalents est de promouvoir des solutions innovantes au point de créer une symbiose entre les humains et les robots dans la vie de tous les jours.

Pour plus d'informations : https://www.ecovacs.com/fr/campaign/2023-global-launch-event

