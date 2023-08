DYNACOR PRÉSENTE SON RAPPORT ESG 2023





Groupe Dynacor Inc. (TSX-DNG) (Dynacor ou la Société), est heureux de présenter son troisième rapport ESG (environnemental, social et de gouvernance), en référence aux normes du Global Reporting Initiative (GRI).

Jean Martineau, président et chef de la direction de Dynacor Group Inc. a déclaré que 2022 a été une année exceptionnelle pour Dynacor, tout comme le fut 2021. «?Nous avons maintenu une croissance soutenue avec la production de plus de 110?000 onces d'équivalent or et, conséquemment, nos ventes se sont élevées à 197,5 millions de dollars. Nous avons également distribué une valeur de 192,5 millions de dollars en coûts d'exploitation et en obligations financières?», a-t-il déclaré.

Au Pérou, nous avons versé 9,8 millions de dollars en impôts et taxes pour les entreprises du secteur, et au Canada, 108,300 dollars en impôts.

En conséquence de l'augmentation de la production de notre filiale Veta Dorada, nous sommes demeurés dans le classement des 10 principaux producteurs d'or, selon le Bulletin statistique minier du ministère péruvien de l'Énergie et des mines, en 2022. «?Grâce à notre équipe de travail (469 employés du Pérou et du Canada), nous avons réussi à dépasser les objectifs fixés?», a-t-il souligné.

EXPANSION

Au cours de l'année 2022, l'usine a poursuivi son expansion avec une augmentation de 16 % de la capacité de traitement du minerai au quatrième trimestre, après une augmentation de 25 % au deuxième trimestre 2021. En outre, les achats à Arequipa ont augmenté de 5,5 % (46,9 millions de dollars en 2022 contre 44,5 millions de dollars en 2021).

«?Notre stratégie de développement durable, mise en place en 2019, nous a orientés vers une gestion visant à générer des impacts positifs. C'est pourquoi nous avons prévu la mise en oeuvre progressive de bonnes pratiques internationales de gouvernance, de protection de l'environnement et de relations avec les populations dans notre zone d'influence?», a souligné Jean Martineau.

TRAÇABILITÉ ET DURABILITÉ

En ce qui concerne la traçabilité de l'or, le «?Questionnaire de vérification des achats de minerais Dynacor?», qui fait partie du système de vérification interne, a été mis à jour. En outre, notre politique des droits de la personne comprenant 12 engagements a été mise en oeuvre.

L'investissement social a été réalisé à travers le Programme de Développement des Communautés (Filiale Veta Dorada) et Fidamar (Fonds International d'Aide aux Mineurs Artisanaux), dont les fonds proviennent du Programme PX Impact®.

Grâce à une approche de vision partagée, 192?960 dollars ont été alloués, dont 16?320 dollars ont été investis dans la santé, la nutrition, l'éducation, la gestion de l'environnement, les infrastructures de base, le développement et le renforcement des capacités des institutions locales, et 176?640 dollars dans l'emploi et l'économie locale, au bénéfice de 6?671 personnes. Fidamar a pour sa part alloué 155?121 dollars qui ont bénéficié directement à plus de 5?500 personnes, y compris des enfants et des adultes dans les communautés minières artisanales.

La gestion environnementale de nos opérations a permis de réaliser d'importants progrès, notamment en réduisant de 29 % l'intensité des émissions de gaz à effet de serre et en portant à 61 % la consommation d'énergie produite à partir de sources renouvelables. En outre, le taux de conformité environnementale était de 100 %.

«?Les actions mises en oeuvre à l'avenir contribueront à renforcer notre modèle d'entreprise ASM et à créer de la valeur pour nos parties prenantes?», a déclaré Jean Martineau.

Rapport ESG 2022 : https://www.dynacor.com/fr/rapport-esg/

À PROPOS DE DYNACOR

Dynacor, dont le siège social est à Montréal, Canada, est une société industrielle payant des dividendes, qui produit de l'or dans le cadre d'opérations de traitement de minerai aurifère acheté de mineurs artisanaux. Dynacor opère présentement au Pérou où son équipe dirigeante possède des décennies d'expérience travaillant auprès des mineurs artisanaux. Elle possède également une propriété d'exploration aurifère (Tumipampa) dans le département d'Apurimac.

La Société a également comme objectif d'étendre ses opérations d'usinage à d'autres juridictions.

Dynacor produit de l'or responsable aussi bien d'un point de vue social qu'environnemental grâce à son programme aurifère PX IMPACT®. Un nombre croissant d'entreprises dans le domaine de la joaillerie, du luxe, de l'horlogerie et des secteurs de l'investissement paient une petite prime additionnelle à notre client et partenaire stratégique pour cet or PX IMPACT®. La prime est ensuite directement investie dans des projets de développement liés à la santé et à l'éducation au profit des communautés de mineurs artisanaux.

Dynacor est inscrite à la bourse de Toronto (DNG).

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l'industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

Actions en circulation : 38 333 498

Site Web: https://www.dynacor.com

23 août 2023 à 10:15

