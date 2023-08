Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 27 000 $ au Festival du bûcheux de Saint-Pamphile





QUÉBEC, le 23 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 27 000 $ au Festival du bûcheux de Saint-Pamphile, qui a lieu du 23 au 27 août, dans la région de Chaudière-Appalaches.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Ce festival rend hommage à la principale activité économique de ce village et de sa région, l'industrie forestière, bien ancrée dans les us et coutumes locaux depuis plus de 150 ans. Outre les compétitions axées sur la coupe de bois, le festival donne lieu à des spectacles, à des expositions, à des activités familiales et à divers événements rassembleurs.

Citations :

« Partout au Québec, les festivals donnent l'occasion aux communautés de se réunir et de célébrer ce qui fait la singularité de leur région. C'est pourquoi je suis fière que notre gouvernement accorde cette aide financière à Saint-Pamphile, pour permettre à ses habitants de se retrouver entre eux et de souligner leur appartenance à cette région travaillante et dynamique. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Depuis plus de 150 ans, Saint-Pamphile vit au rythme de la coupe du bois, une denrée essentielle à l'économie du Québec. Ses habitants et ses ouvriers peuvent en être fiers, et ce festival leur en donne l'occasion, en plus de faire connaître cette réalité au reste du Québec. J'invite d'ailleurs les visiteurs de passage chez nous à prolonger leur séjour en explorant notre région riche en attraits et en contrastes de toutes sortes! Je me ferai un plaisir d'aller festoyer avec la communauté de la Côte-du-Sud lors de cette activité. »

Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Twitter, Facebook, YouTube, Linkedin

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

23 août 2023 à 09:39

Communiqué envoyé leet diffusé par :