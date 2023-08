Déclaration du premier ministre à l'occasion de la journée du Ruban noir





OTTAWA, ON, le 23 août 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la journée du Ruban noir - la journée nationale de commémoration des victimes du communisme et du nazisme en Europe :

« En cette journée du Ruban noir, nous nous souvenons des millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont souffert et perdu la vie en raison du régime soviétique et du régime nazi en Europe.

« À pareille date en 1939, l'Allemagne nazie et l'Union soviétique ont signé le Pacte Molotov-Ribbentrop, qui leur octroyait le droit d'envahir les nations souveraines en Europe centrale et de l'Est. Cette entente a servi de toile de fond au conflit le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité : la Seconde Guerre mondiale. Des millions de personnes ont souffert, y compris parmi les communautés juive, rom et slave, les personnes en situation de handicap et les personnes LGBTQ2. Des millions de personnes sont décédées et, aujourd'hui, les survivants et leurs familles souffrent encore des traumatismes de la guerre. Après la guerre, de nombreux survivants se sont installés au Canada dans l'espoir de s'offrir, ainsi qu'à leur famille, un avenir meilleur. Leurs contributions ont laissé une empreinte indélébile au Canada et ont aidé à bâtir le pays fort et diversifié que nous connaissons aujourd'hui.

« Chaque jour nous rappelle notre devoir collectif de veiller à ce que les atrocités qu'ont endurées les victimes de la Seconde Guerre mondiale ne se reproduisent jamais. Aujourd'hui, en riposte aux conflits mondiaux, le Canada continue d'agir pour offrir une terre d'asile aux nombreuses personnes forcées de fuir leur pays en raison de la persécution, de la guerre et du terrorisme. De plus, nous restons solidaires du peuple ukrainien, dans sa lutte contre une agression autoritariste. À l'extérieur de nos frontières, nous sommes déterminés à travailler de concert avec nos partenaires internationaux pour défendre la démocratie, promouvoir la paix et protéger les droits de la personne. Ensemble, nous pouvons aider à mettre fin aux crimes contre l'humanité et tracer la voie vers un monde exempt d'extrémisme, d'intolérance et d'oppression.

« Aujourd'hui et tous les autres jours, j'encourage les Canadiens à se souvenir de ceux qui ont souffert et souffrent encore en raison de crimes contre l'humanité. Nous continuerons de leur rendre hommage en luttant pour un monde plus sûr. »

