Avis aux médias - Annonce concernant l'offre des haltes-garderies communautaires et l'accès aux cours de français pour les parents immigrants





SAINT-HYACINTHE, QC, le 23 août 2023 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Suzanne Roy, procédera à une annonce concernant l'offre des haltes-garderies communautaires et l'accès à des cours de français pour les parents immigrants.

Pour l'occasion, elle sera accompagnée par :

la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et députée de Sanguinet, M me Christine Fréchette

la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable de la Condition féminine et députée des Chutes-de-la-Chaudière, M me Martine Biron

la députée de Saint-Hyacinthe , M me Chantal Soucy

, la directrice générale de l'Association des haltes-garderies communautaires du Québec, M me Sandrine Tarjon

le directeur général de la Fédération québécoise des organismes communautaires famille, M. Alex Gauthier .

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel à [email protected] avant 9 heures le 24 août. L'adresse exacte du lieu de la conférence leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce.

DATE : Le jeudi 24 août 2023 à 10 h 30

Arrivée des médias dès 10 h 15



LIEU : Saint-Hyacinthe





SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

23 août 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :