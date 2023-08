Manuvie lance un programme de médecine personnalisée qui permet aux participants bénéficiant de la garantie pour soins médicaux complémentaires d'améliorer leur santé





D'après les résultats du projet pilote, 80 % des participants admissibles ayant subi un test pharmacogénomique ont modifié leurs médicaments après consultation de leur professionnel de la santé et 86 % disent avoir constaté une amélioration de leur santé mentale

TORONTO, le 23 août 2023 /CNW/ - Manuvie (TSX: MFC) a annoncé aujourd'hui que son programme de médecine personnalisée (ce qu'on appelle la pharmacogénomique dans le secteur) sera maintenant offert sans frais supplémentaires aux participants bénéficiant de la garantie pour soins médicaux complémentaires qui ont certains problèmes de santé admissibles. Ce test génétique simple et ponctuel, effectué au moyen d'un échantillon de salive, prend moins d'une minute et permet de prédire l'efficacité de certains médicaments en fonction du profil génétique d'une personne. D'après les résultats obtenus, les professionnels de la santé peuvent ensuite établir des plans de traitement personnalisés et précis, ce qui réduit les effets secondaires et augmente les chances de réussite pour les patients.

« En tant que pharmacien formé, je suis très enthousiaste par rapport à notre programme de médecine personnalisée, qui peut contribuer à améliorer la qualité de vie de millions de Canadiens, dit Ashesh Desai, chef, Assurance collective, Manuvie Canada. Étant l'un des premiers fournisseurs d'assurance au Canada, nous soulignons notre engagement à être un véritable partenaire en santé pour nos participants en ajoutant ce test à notre gamme d'options de couverture. »

La génétique joue un rôle important dans la façon dont les gens réagissent aux médicaments; en examinant l'ADN d'une personne, les professionnels de la santé peuvent prédire et prévoir la réaction (ou l'absence de réaction) d'un patient à certains médicaments et adapter un plan de traitement qui répond aux besoins uniques de chaque patient. Comprendre à l'avance l'efficacité potentielle d'un médicament peut aider à éliminer un processus d'essais et d'erreurs souvent douloureux et interminable, tout en améliorant grandement les résultats pour les patients ainsi que la santé et le bien-être général des Canadiens. Le test est couvert pour les participants et leurs personnes à charge qui ont l'un des problèmes de santé suivants : un problème de santé mentale, comme la dépression ou l'anxiété; une douleur chronique; des problèmes neurologiques et un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH).

Ce programme de médecine personnalisée est à l'étape du projet pilote auprès de certains participants des régimes d'assurance collective de Manuvie depuis 2021. Les résultats sont encourageants : 80 % des participants ont modifié leurs médicaments après consultation de leur professionnel de la santé et 86 % disent avoir constaté une amélioration de leur santé mentale.

« Grâce aux tests pharmacogénomiques, nous pouvons obtenir des données utiles sur la façon dont les gens réagissent à certains médicaments. Ces tests permettent de déterminer les médicaments qui devraient être évités ou prescrits à un dosage différent, explique le Dr Steve Pomedli de Cleveland Clinic Canada, directeur médical des activités d'assurance collective de Manuvie. Les tests pharmacogénomiques permettent de réduire le nombre de médicaments à essayer pour certains problèmes de santé chroniques. Ils ne fournissent pas d'information sur la réaction à tous les médicaments actuellement prescrits ni aux suppléments alimentaires et à base de plantes. Quand les participants reçoivent leurs résultats, ils doivent discuter des meilleures options possibles avec leur professionnel de la santé. »

