CAE soutient le système HADES (High Accuracy Detection and Exploitation System) de la U.S. Army





--CAE fournira des services d'entraînement au pilotage sur le simulateur de vol Bombardier Global 6000/6500 au centre de formation CAE Dothan--

DOTHAN, AL, le 23 août 2023 /CNW/ - (NYSE : CAE) (TSX : CAE) CAE a annoncé aujourd'hui que CAE Défense et Sécurité a obtenu un contrat octroyé par Leidos dans le cadre du contrat Sentinel du Department of Defense portant sur un simulateur de vol (FFS) Bombardier Global 6000/6500 au centre de formation de Dothan afin de soutenir le système HADES (High Accuracy Detection and Exploitation System).

Selon les modalités du contrat, CAE construira et livrera un FFS 7000XR pour répondre aux exigences de la force opérationnelle G-2 ISR (Intelligence Surveillance and Reconnaissance) et INSCOM (Intelligence and Security Command) de la U.S. Army qui consiste à fournir des renseignements opportuns, pertinents et exacts aux commandants tactiques, opérationnels et stratégiques.

L'avion Bombardier Global 6000/6500 a été choisi comme nouvelle plateforme aérienne habitée de renseignement, de surveillance et de reconnaissance pour répondre aux besoins actuels et émergents. La plateforme répond aux besoins essentiels de vitesse, de portée, d'endurance à la portée et d'altitude pour surmonter les défis physiques sans sacrifier la qualité et la capacité de collecte uniques qu'offre ce système ISR aéroporté.

« En tant que fournisseur autorisé de formation sur le Bombardier Global 6500, CAE est particulièrement bien placée pour fournir à la U.S. Army une solution clé en main pour le Global 6000/6500 afin de répondre à ses besoins en matière de formation », a déclaré Daniel Gelston, président de CAE Défense et Sécurité. « Nous nous réjouissons de soutenir le système HADES et l'avancement de ce système ISR aéroporté de nouvelle génération ».

CAE est heureuse de continuer à soutenir la modernisation des forces de défense grâce à sa technologie de pointe et à ses solutions de formation.

À propos de CAE Défense et sécurité

CAE Défense et sécurité est à la fine pointe de l'innovation numérique et fournit des solutions d'entraînement et de soutien aux missions dans l'ensemble des opérations multidomaines - aériennes, terrestres, maritimes, spatiales et cyber. Nos solutions d'entraînement et de soutien opérationnel soutiennent des clients qui exercent leurs activités dans des environnements complexes où les enjeux sont élevés et où la préparation à la mission et la réussite sont essentielles. CAE Défense et sécurité est la plus importante entreprise de formation et de simulation au monde, indépendamment de la plateforme, au service du marché mondial de la défense.

À propos de CAE

CAE fournit aux personnes occupant des fonctions critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires afin de rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions logicielles de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Par-dessus tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux compagnies aériennes, aux forces de défense et de sécurité, et aux professionnels de la santé de donner le meilleur d'eux-mêmes, chaque jour et lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec plus de 13 000 employés répartis dans environ 250 emplacements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur plus de 75 ans d'innovations dans la conception de simulateurs de vol, de missions et médicaux de la plus haute-fidélité possible et des programmes de formation, alimentés par les technologies numériques. Nous intégrons le développement durable dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus.

