ClariMed nomme un nouveau directeur financier

CHADDS FORD, Pennsylvanie, le 23 août 2023 /CNW/ - ClariMed, Inc., le premier partenaire de services de technologie médicale de bout en bout à accorder la priorité à la convivialité comme élément central de son approche intégrée et centrée sur l'être humain en matière de développement de produits médicaux, a annoncé aujourd'hui la nomination de Xin Zhang au poste de directeur financier et de responsable du développement de l'entreprise.

Xin Zhang est un dirigeant chevronné et un investisseur en capital-investissement dans les moyennes entreprises qui met l'accent sur la croissance durable, la gestion du changement et la création de valeur à long terme. Il fait profiter ClariMed de sa vaste expérience en gestion financière, ayant auparavant occupé le poste de vice-président d'Imperial Capital, où il a siégé au conseil d'administration de trois entreprises et dirigé le lancement de deux investissements dans des plateformes de services de soins de santé. Il a également travaillé au sein des services bancaires d'investissement pour les activités de fusions et d'acquisitions chez Citi et a obtenu son titre de CPA chez PwC.

« Xin a à coeur de faire partie d'une équipe d'exploitation », a déclaré Kelley Kendle, cheffe de la direction de ClariMed. « Son expérience, sa vision et son enthousiasme à se joindre à notre équipe et à bâtir quelque chose d'important ensemble font de lui le candidat idéal pour notre entreprise, alors que nous continuons de croître, d'accroître nos investissements et de réaffirmer notre dévouement à l'égard des acquisitions stratégiques. »

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Xin Zhang sera responsable de la supervision de toutes les opérations financières, de la gestion de la stratégie financière de l'entreprise et de la conduite des initiatives de développement de l'entreprise. Il jouera un rôle crucial dans le soutien de la stratégie de croissance de ClariMed, l'amélioration du rendement financier et la viabilité à long terme de l'entreprise. Son expertise en gestion financière et en planification stratégique cadre bien avec les aspirations de croissance de ClariMed.

Xin Zhang a ajouté : « La mission de ClariMed, le succès qu'elle connait actuellement et son potentiel de croissance sont des arguments convaincants. Je suis ravi de me joindre à ClariMed en cette période stimulante et j'ai hâte de travailler en collaboration avec l'équipe de direction de ClariMed, les entreprises de ClariMed, UserWise et Harvey Medical, et NaviMed, notre partenaire de capital-investissement. »

À propos de ClariMed

ClariMed est un cabinet de développement et de réglementation axée sur l'être humain pour les produits médicaux mis au point par les fabricants de produits pharmaceutiques et d'appareils médicaux. Nos services professionnels de première catégorie favorisent l'innovation tout en assurant l'utilisation sécuritaire et efficace des produits médicaux. Visitez-nous à www.Clarimed.com.

23 août 2023 à 08:00

