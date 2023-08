La Fondation Stop Hunger de Sodexo Canada annonce ses derniers dons et distinctions





BURLINGTON, Ontario, 23 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sodexo Canada a récemment annoncé sa dernière série de dons effectués par sa Fondation Stop Hunger en faveur de partenaires stratégiques, de lauréats de bourses d'études et de prix de reconnaissance des employés. La Fondation se concentre sur les investissements communautaires qui reflètent et qui partagent sa mission : des groupes caritatifs et des individus qui bâtissent des systèmes alimentaires durables au Canada, qui luttent contre la faim dans nos communautés et qui autonomisent les femmes dans le besoin.



Grâce à cette fondation, Sodexo Canada consacre temps, compétences et argent pour combattre la faim et promouvoir des pratiques durables. Ses employés ont versé plus de 142?000 $ pour combattre la faim l'année dernière. En 2022, la Fondation Stop Hunger a soutenu plus de 45 organisations canadiennes à but non lucratif, en faisant don de plus de 500?000 $ et en prêtant assistance à plus de 800?000 bénéficiaires. Depuis le début de l'année, la Fondation a fait don de plus de 210?000 $.

«?Nous sommes résolus à soutenir les personnes et les organismes qui luttent contre l'insécurité alimentaire. Ce travail est important et nous sommes fiers des efforts déployés tant par nos employés que par nos partenaires stratégiques?», déclare Johanne R. Bélanger, présidente-directrice générale de Sodexo Canada. «?Qu'il s'agisse d'activités de financement, de programmes de petits déjeuners dans les écoles, de bourses d'études ou de la reconnaissance de l'engagement des employés dans leur communauté, chaque dollar donné à la Fondation Stop Hunger est investi dans les communautés à travers le Canada?».

Exemples de dons :

Second Harvest Canada ? programme Feeding our Future (Toronto) ? 50?000 $

Soup Sisters and Broth Brothers Society (Calgary) ? 50 000 $

St. Boniface Street Links (Winnipeg) ? 25?000 $

Roots to Harvest (Thunder Bay) ? 15 000 $

Récipiendaire de la bourse Gina Gentleman : Erin McReynolds et Sachin Matadeen ? 2?500 $ par personne



«?Ensemble, avec nos employés et nos partenaires, nous créons un avenir meilleur pour les citoyens canadiens et les communautés dans lesquelles nous sommes présents?», déclare Normand St-Gelais, directeur de la responsabilité d'entreprise de Sodexo Canada. «?Tant dans leur vie professionnelle que personnelle, les organisations, les employés et les lauréats des bourses que nous récompensons incarnent les valeurs de Sodexo et de la Fondation Stop Hunger, soit la bonté, le dynamisme, la responsabilité et l'amour pour les autres?».

À propos de Sodexo Canada

Sodexo propose une large gamme de solutions personnalisées, conçues pour optimiser les environnements de travail et de vie. Sodexo fournit des services de gestion des aliments et des installations au Canada depuis plus de 40 ans, en mettant l'accent sur l'amélioration de la sécurité, des processus de travail et du bien-être. Sodexo est un leader du marché au Canada et reconnu comme l'un des meilleurs employeurs depuis sept années consécutives. L'entreprise est fière d'avoir créé la Fondation Sodexo Stop Hunger, une organisation caritative indépendante qui a amassé plus de trois millions de dollars pour lutter contre la faim et fait don de plus d'un million de repas à des jeunes à risque à travers le Canada depuis 2007. Sodexo est membre des indices CAC 40, FTSE?4 Good et DJSI.

Chiffres clés ? Sodexo Canada

7000 employés

Récipiendaire du Canada's Greenest Employer Awards 2022

Conformité RE100 (énergie renouvelable) en matière d'émissions de type 2 en 2021

Récipiendaire du Canada's Greenest Employer Awards 2021

Obtention de la cote Platine Global Ecovadis en 2020

1 million de consommateurs servis chaque jour

Pour en savoir plus sur nos valeurs, nos pratiques et nos partenariats en matière de développement durable, visitez sodexo.ca .

23 août 2023 à 08:00

