Loblaw collabore avec Banques alimentaires Canada pour fournir de l'aide alimentaire d'urgence aux organismes autochtones dans le besoin





Un financement de 175 000 $ soutiendra quatre organismes sélectionnés par Banques alimentaires Canada

BRAMPTON, ON, le 23 août 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX: L) renforce son partenariat avec Banques alimentaires Canada en donnant 175 000 $ en subventions d'aide alimentaire d'urgence à quatre organismes autochtones. Ces organismes, qui ont été sélectionnés par Banques alimentaires Canada, utiliseront les subventions pour soutenir les familles et les personnes vulnérables, tout en accordant la priorité à l'accès aux produits alimentaires d'urgence.

« Loblaw fait une différence significative en matière de sécurité alimentaire, avec comme engagement de fournir plus de 450M de kilogrammes de nourriture à des personnes dans le besoin d'ici 2028 », a déclaré Alain Brandon, vice-président, Développement durable, impact social et relations gouvernementales. « Nous voulons aider les Canadiens à Vivre bien, vivre pleinementMD, c'est pourquoi nous sommes fiers de passer à la prochaine étape de notre partenariat avec Banques alimentaires Canada. Ces fonds aideront quatre organismes autochtones à poursuivre le travail formidable qu'ils font pour leurs communautés. »

Les quatre organismes sélectionnés par Banques alimentaires Canada pour recevoir des fonds d'aide alimentaire d'urgence financés par Loblaw comprennent :

La Bande micmaque Mekap'sk (péninsule du Nord) à Port Saunders (T.-N.-L.) sert l'entièreté de la péninsule du Nord, soit environ 600 km de territoire. L'organisme a reçu 40 000 $ pour remettre des paniers alimentaires pour les familles vulnérables et les personnes ayant besoin de nourriture, y compris celles qui ont des besoins alimentaires spécialisés. Il réapprovisionnera également sa cuisine communautaire avec des aliments de base pour que tous ceux qui ont besoin d'épicerie puissent recevoir ce dont ils ont besoin.





sert l'entièreté de la péninsule du Nord, soit environ 600 km de territoire. L'organisme a reçu 40 000 $ pour remettre des paniers alimentaires pour les familles vulnérables et les personnes ayant besoin de nourriture, y compris celles qui ont des besoins alimentaires spécialisés. Il réapprovisionnera également sa cuisine communautaire avec des aliments de base pour que tous ceux qui ont besoin d'épicerie puissent recevoir ce dont ils ont besoin. La Première Nation Behdzi Ahda à Colville Lake (T.-N.-L.) est l'une des communautés les plus éloignées où on doit faire venir la plupart des aliments par voie aérienne, à un coût énorme pour les résidents. L'organisme a reçu 55 214 $ (5 214 $ ont été fournis directement par Banques alimentaires Canada ) pour se rendre à Grand Prairie et à Edmonton en camion afin de faire le plein de viande et de légumes frais, des aliments qui présentent un risque pour la sécurité alimentaire s'ils sont expédiés par transporteur aérien, afin qu'ils puissent contrôler les facteurs environnementaux et assurer une livraison sécuritaire à Colville Lake .





est l'une des communautés les plus éloignées où on doit faire venir la plupart des aliments par voie aérienne, à un coût énorme pour les résidents. L'organisme a reçu 55 214 $ (5 214 $ ont été directement par Banques alimentaires ) pour se rendre à Grand Prairie et à en camion afin de faire le plein de viande et de légumes frais, des aliments qui présentent un risque pour la sécurité alimentaire s'ils sont expédiés par transporteur aérien, afin qu'ils puissent contrôler les facteurs environnementaux et assurer une livraison sécuritaire à . La Cold Lake Food Bank Society de Cold Lake ( Alberta ) dessert la ville de Cold Lake et une grande zone environnante, y compris six communautés autochtones. La Food Bank Society a reçu 20 000 $ pour acheter de la viande, des pommes de terre, du lait, des oeufs et des fruits et légumes, ainsi que d'autres denrées périssables de base pour aider ses clients à préparer des repas équilibrés.





dessert la ville de et une grande zone environnante, y compris six communautés autochtones. La Food Bank Society a reçu 20 000 $ pour acheter de la viande, des pommes de terre, du lait, des oeufs et des fruits et légumes, ainsi que d'autres denrées périssables de base pour aider ses clients à préparer des repas équilibrés. La municipalité de Cambridge Bay à Cambridge Bay ( Nunavut ) est située sur l'île Victoria , dans le Haut-Arctique, et compte environ 2 000 personnes. Alors que la vaste population inuite du Nunavut a de la difficulté à lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire, le Service de la vie en santé de la municipalité de Cambridge Bay offre un programme de banque alimentaire d'urgence qui a reçu un financement de 65 000 $ par l'entremise de l'aide alimentaire d'urgence. Les fonds seront utilisés pour augmenter la capacité de son programme de banque alimentaire existant et soutenir les membres de sa communauté dans le besoin.

« Grâce à des partenaires comme Loblaw, nous sommes en mesure de fournir des soutiens tels que l'aide alimentaire d'urgence aux communautés vulnérables », a déclaré Philippe Ozga, agent en chef, Réseau et relations gouvernementales de Banques alimentaires Canada. « Alors que nous sommes confrontés à une crise alimentaire et de coût de la vie, cette aide a permis d'avoir un accès accru à la nourriture d'urgence pour ceux qui en ont le plus besoin. Grâce au soutien supplémentaire que nous continuons de recevoir de nos partenaires de longue date comme Loblaw, nous pouvons continuer à travailler vers notre vision d'un pays où personne ne souffre de la faim. »

Loblaw offre plus de 60 millions de dollars de financement et de soutien financier annuels à des organismes de bienfaisance et de réhabilitation de produits alimentaires comme Banques alimentaires Canada, Deuxième Récolte, et Les banques alimentaires du Québec. Son engagement à fournir plus de 450M de kilogrammes de nourriture aux personnes dans le besoin d'ici 2028 comprend des campagnes de sensibilisation et de financement régulières pour les banques alimentaires et les organismes de récupération des aliments. Loblaw a également récemment annoncé une étape importante dans ses efforts de réduction des déchets alimentaires en jumelant avec succès 100 % des magasins et des centres de distribution des bannières Loblaw admissibles, qui comprennent plus de 1 700 magasins, directement avec une banque alimentaire ou une agence de récupération des aliments locale. En 2022, les magasins participants et les centres de distribution ont fait don de près de 15 millions de livres d'aliments sains et nutritifs.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie et le détaillant le plus important au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers et de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant environ 221 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 400 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires.

La raison d'être de Loblaw, soit aider les Canadiens à Vivre bien, vivre pleinementMD, met à l'avant-plan les besoins et le bien-être des consommateurs, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins, et même de les dépasser, de multiples façons, ce qui inclut notamment ses emplacements bien situés; ses quelque 1 050 épiceries, tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans près de 1 350 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD et près de 500 magasins Loblaw; ses Services financiers PCMD; ses vêtements mode de marque Joe FreshMD à prix abordables pour toute la famille; et quatre des marques les plus populaires au Canada, soit Life BrandMD, sans nomMD, Délices du MarchéMC et le Choix du PrésidentMD.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada offre un leadership national pour lutter contre la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires d'un océan à l'autre. Depuis 40 ans, les banques alimentaires se consacrent à aider les Canadiens vivant avec une insécurité alimentaire. Plus de 4 750 banques alimentaires et organismes communautaires se réunissent pour servir nos voisins les plus vulnérables qui, en mars de l'an dernier, ont fait près de 1,5 million de visites à ces organisations, selon notre Bilan-Faim de 2022 . Au cours des dix dernières années, notre système a fourni et partagé plus de 1,4 milliard de livres de nourriture et Banques alimentaires Canada a partagé près de 168 millions de dollars de financement pour aider à maximiser la portée collective et à renforcer les capacités locales, tout en plaidant pour la réduction du besoin de banques alimentaires. Notre vision est claire : créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Visitez banquesalimentairescanada.ca pour en savoir plus.

23 août 2023 à 07:00

