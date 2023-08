La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec s'associe avec le Réseau Avant de Craquer pour venir en aide aux jeunes proches aidants





MONTRÉAL, le 23 août 2023 /CNW/ - La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) annonce son soutien au Réseau Avant de Craquer pour le projet « Aider sans filtre, pour les jeunes, avec les jeunes », dédié à venir en aide aux jeunes proches aidants. L'appui de 150?000 $ de la Fondation de la FMSQ permettra à l'organisme de recruter et encadrer, cet automne, de jeunes vigies en santé mentale dans les milieux fréquentés par les jeunes.

Un jeune sur cinq prend soin d'un parent ayant un problème de santé mentale

Au Québec, on estime qu'un jeune sur cinq soutient un parent ayant un trouble de santé mentale. Ces proches aidants peuvent éprouver une détresse psychologique face à cette situation, mais tardent à demander du soutien en raison de la méconnaissance des ressources disponibles et de la stigmatisation liée à la santé mentale. Ils sont notamment 15 à 20 fois plus à risque de développer à leur tour un problème de santé mentale, comparativement à leurs collègues qui ne sont pas proches aidants.

Pour leur venir en aide, le Réseau Avant de Craquer a lancé « Aider sans filtre, pour les jeunes, avec les jeunes », un projet visant à implanter de jeunes vigies dans les milieux de vie fréquentés par les jeunes. Leur mandat sera de repérer et référer aux ressources appropriées les jeunes touchés par la santé mentale, que ce soit directement ou en tant que proche aidant, afin qu'ils puissent recevoir du soutien.

«?Les jeunes vigies auront un impact déterminant pour repérer et nous référer les nombreux jeunes qui accompagnent un parent, un frère, une soeur, un ami ou une amie ayant un trouble de santé mentale. Le projet nous permettra de rejoindre les jeunes qui n'ont pas le réflexe de demander de l'aide. Nos associations en régions pourront les soutenir afin qu'ils puissent mieux vivre leur jeunesse et préserver leur propre santé mentale », souligne René Cloutier, directeur général du Réseau Avant de Craquer.

«?Alors que s'amorce la rentrée scolaire, plusieurs jeunes auront bien plus qu'un sac à dos sur les épaules. Grâce aux jeunes vigies en santé mentale, ils auront un accès plus direct aux ressources pouvant les soutenir dans leur rôle de proche aidant », ajoute le Dr Vincent Oliva, président du conseil d'administration de la FMSQ et de sa Fondation.

L'appui de la Fondation de la FMSQ permettra à l'équipe du projet d'identifier les approches et les outils adaptés au soutien des jeunes vigies, de leur offrir un soutien professionnel individuel, de mettre en place des moyens numériques répondant aux besoins d'information et d'échange, d'élaborer un programme de formation initial et continu, de mettre en place et soutenir des communautés de réseautage dédiées aux jeunes vigies et d'orienter puis de former des jeunes agents de sensibilisation dans leurs approches de recrutement.

Huit besoins fondamentaux des proches aidants

Les récentes démarches de la Fondation de la FMSQ ont permis d'identifier huit besoins fondamentaux des proches aidants : la sécurité financière, la reconnaissance, le soutien psychologique, la formation, le répit, l'information, le soutien en main-d'oeuvre spécialisée et l'aide à la mobilité. Le projet « Aider sans filtre, pour les jeunes, avec les jeunes » contribue à répondre au besoin de soutien psychologique souligné par les proches aidants.

Information : aidersansfiltre.com

À propos du Réseau Avant de Craquer

Actif depuis 37 ans, le Réseau Avant de Craquer regroupe 51 associations dans toutes les régions du Québec. Leur mission est d'offrir un soutien aux proches des personnes ayant un problème de santé mentale, en offrant gratuitement une gamme de services : soutien psychosocial, informations, formations, groupes d'entraide et mesures de répit. Fort de son expertise unique au Québec, le Réseau Avant de Craquer demeure le seul regroupement québécois exclusivement destiné aux familles et à l'entourage en santé mentale. Ses associations membres soutiennent plus de 20?000 proches annuellement.

À propos de la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec

Depuis sa création en 2012, la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec a soutenu plus de 520 projets auprès d'organismes venant en aide aux proches aidants, une aide se chiffrant à plus de 10?000?000 $. En soutenant financièrement ces organismes, elle améliore concrètement la vie de ces personnes qui s'investissent entièrement dans le soutien d'un proche souffrant d'une incapacité liée à une maladie permanente ou dégénérative, ou à un handicap.

23 août 2023 à 07:00

